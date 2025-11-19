हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जज का कंटेस्टेंट से अफेयर था...', मिस यूनिवर्स 2025 पर बढ़ा बवाल, दो जजों ने किया रिजाइन

'जज का कंटेस्टेंट से अफेयर था...', मिस यूनिवर्स 2025 पर बढ़ा बवाल, दो जजों ने किया रिजाइन

Miss Universe 2025 Controversy: मिस यूनिवर्स 2025 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जूरी पैनल के दो जजों ने इस्तीफा दे दिया है. एक जज ने कंपीटीशन में धांधली का आरोप भी लगाया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 19 Nov 2025 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

मिस यूनिवर्स 2025 कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जा रही है. फिनाले से पहले ही जूरी पैनल के दो जजों ने रिजाइन कर दिया है. इनमें से एक जज उमर हरफौच ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए प्रतियोगिता में धांधली किए जाने का दावा किया है. उन्होंने जूरी पैनल के एक सदस्य पर कंटेस्टेंट के साथ अफेयर का आरोप भी लगाया है. वहीं दूसरे जज ने बिना कोई वजह बताए अपना रिजिनेशन अनाउंस किया है.

उमर हरफौच ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए कहा- 'अनऑफिशियल जज पैनल में ऐसे लोग शामिल हैं जिनके कुछ मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंस्ट के साथ कुछ पर्सनल रिलेशनशिप है जिसकी वजह से इंटेरेस्ट का टकराव मुमकिन है, जिसमें वोटों की गिनती और रिजल्ट मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार लोग भी शामिल है, जो इंटेरेस्ट के टकराव को और बढ़ाता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Omar Harfouch (@omarharfouch)

मिस यूनिवर्स के सीईओ से हुई 'अपमानजनक बातचीत'
उमर ने आगे बताया कि उन्होंने मिस यूनिवर्स के मालिक राउल रोचा के साथ हुई 'अपमानजनक बातचीत' के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है. ऐसे में अब वो मिस यूनिवर्स 2025 के जज पैनल का हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने कहा- 'मिस यूनिवर्स के वोटिंग प्रॉसेस में पारदर्शिता की कमी के बारे में मिस यूनिवर्स के सीईओ राउल रोचा के साथ हुई अपमानजनक बातचीत के बाद मैंने जूरी से इस्तीफा देने और इस ड्रामे का हिस्सा बनने से इनकार करने का फैसला किया है. मैं इस आयोजन के लिए कंपोज किया गया म्यूजिक भी प्ले नहीं करूंगा.'

क्लाउड मैकेले ने भी जज पैनल से दिया इस्तीफा
वहीं फ्रेंच फुटबॉल मैनेजर और एक्स फुटबॉल प्रोफेसर क्लाउड मैकेले ने भी मिस यूनिवर्स 2025 के जज पैनल से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा- 'अफसोस की बात है कि मैं मिस यूनिवर्स 2025 में शामिल नहीं हो पाऊंगा. आपकी समझ और सपोर्ट के लिए थैंक्यू.' पोस्ट के साथ कैप्शन में क्लाउड ने कहा- 'मुझे अफसोस के साथ ये घोषणा करनी पड़ रही है कि मैं कुछ निजी कारणों से मिस यूनिवर्स 2025 इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा. ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स का बहुत सम्मान करता हूं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Claude Makélélé 🇫🇷🇨🇩 (@makeleleofficial)

क्लाउड ने आगे लिखा- 'ये मंच सशक्तिकरण, विविधता और एक्सीलेंस का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसी वैल्यूज जिनका मैंने अपने पूरे करियर में हमेशा समर्थन किया है. मैं ऑर्गनाइजेशन, कंटेस्टेंट्स और इसमें शामिल सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि फ्यूयर में बेहतर हालात में मैं इसमें योगदान दे पाऊंगा.'

एमयूओ ने उमर हरफौच को किया बैन
बता दें कि मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन (एमयूओ) ने उमर के आरोपों को सिरे से नकार दिया है. एमयूओ ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि कोई अचानक जूरी नहीं बनाई गई थी और सभी पारदर्शी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं. साथ ही एमयूओ ने उन्हें ब्रांड से जुड़ने और उसके ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से बैन कर दिया है.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 19 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Manika Vishwakarma Miss Universe 2025 Miss Universe 2025 Controversy Omar Harfouch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget