हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSalaar Part 2 Teaser: प्रभास की 'सालार पार्ट 2' का टीजर इस तारीख को होगा रिलीज, नया अपडेट आया सामने

Salaar Part 2 Teaser: प्रभास की 'सालार पार्ट 2' का टीजर इस तारीख को होगा रिलीज, नया अपडेट आया सामने

Salaar Part 2 Teaser: प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 2 के टीजर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही ये रिलीज होने वाला है. इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 21 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. द राजा साब के फ्लॉप होने के बाद फैंस को उनकी अगली फिल्म का इंतजार है. प्रभास की सालार ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. अब सालार पार्ट 2 का इंतजार हो रहा है. सालार पार्ट 2 को लेकर एक अपडेट सामने आया है जिसे देखकर फैंस बहुत खुश हो गए हैं. फिल्म से प्रभास की झलक देखने को मिलने वाली है. सालार पार्ट 2 के टीजर की रिलीज डेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से इसे लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है.

सालार पार्ट 2 के टीजर को लेकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. वो अब मेकर्स की कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टीजर 25 जनवरी 2026 को रिलीज हो सकता है.

कब रिलीज होगा टीजर

123 तेलुगु के मुताबिक, एक अफवाह चल रही है कि सालार 2 का अनाउंसमेंट टीजर 25 जनवरी, 2026 को रिलीज होगा. लेकिन इस खबर ने निश्चित रूप से फैंस को बहुत उत्साहित कर दिया है क्योंकि वे इसके अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. सोशल मीडिया पर हर जगह सालार 2 की ही बात हो रही है.

सालार पार्ट 2 में क्या होगा खास

प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी सालार पार्ट 1 सीजफायर, 22 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. जिसे क्रिटिक्स और फैंस दोनों से तारीफ मिली. एक अनोखे कदम में, सालार के एंड क्रेडिट्स में दूसरे पार्ट का टाइटल बताया गया. डायरेक्टर प्रशांत नील ने प्री-रिलीज इंटरव्यू में साफ किया कि दूसरा पार्ट अभी शूट होना बाकी है और प्रोडक्शन बाद में शुरू होगा. सालार को दो पार्ट में रिलीज करने का फैसला जानबूझकर किया गया था, जैसा कि साल की शुरुआत में फिल्म के टीजर रिलीज के दौरान बताया गया था. हालाँकि पार्ट 1 में एंड क्रेडिट सीन नहीं था, लेकिन सीक्वल का टाइटल, सालार: पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम, क्लोजिंग क्रेडिट्स में बताया गया था. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि शौर्यंगा वह ग्रुप है जिससे प्रभास का कैरेक्टर, देवा, जुड़ा है. फिल्म का दूसरा पार्ट देवा के वरधा के दुश्मन में बदलने को दिखाएगा.

Published at : 21 Jan 2026 12:12 PM (IST)
Prabhas Salaar Part 2 Salaar Part 2 Teaser
