2026 की मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ थिएटर में 23 जनवरी को रिलीज हो रही है. फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और इसकी कमाई को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म का जितना क्रेज है, क्या वह बॉक्स ऑफिस पर कमाई में बदल पाएगा? क्या यह फिल्म 2026 की बिगेस्ट ओपनर बन पाएगी? फिलहाल ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में चल रही है. आइए बताते हैं कि 2026 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनने के लिए ‘बॉर्डर 2’ को कितना कमाना होगा.

2026 में बॉक्स ऑफिस की बिगेस्ट ओपनर फिल्में

सबसे पहले जानते हैं कि 2026 की सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी हैं. प्रभास की 'द राजा साब' के नाम पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड है. इस फिल्म को फर्स्ट डे नेट कलेक्शन 62.9 करोड़ है. वहीं, चिरंजीवी की फिल्म 'मन शंकर वारा प्रसाद गारु' को 41.6 करोड़ की ओपनिंग मिली. 'पराशक्ति' 12.35 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे नंबर पर है. चौथे नंबर पर बॉलीवुड फिल्म 'इक्कीस' है जिसे 7.28 करोड़ की ओपनिंग मिली.

नंबर वन बनने के लिए 'बॉर्डर 2' को कितना कमाना होगा

कमाई के इन आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर ‘बॉर्डर 2’ को बिगेस्ट ओपनर बनना है, तो पहले दिन कम से कम 63 करोड़ की कमाई करनी होगी. इतनी कमाई के साथ ही ये फिल्म भारत में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएगी.





बॉलीवुड की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बनना तय

वहीं, अगर सिर्फ हिंदी फिल्मों की बात करें तो इस मामले में ‘बॉर्डर 2’ का बिगेस्ट ओपनर बनना लगभग तय माना जा रहा है. नए साल में 1 जनवरी को रिलीज हुई ‘इक्कीस’ पहले दिन सिर्फ 7.28 करोड़ की कमाई ही कर पाई थी.

बॉर्डर 2 पहले दिन कितना कमा सकती है (Border 2 Box Office First Day Prediction)

Koimoi.com के मुताबिक सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ पहले दिन कम से कम 25 करोड़ से लेकर 35 करोड़ तक की कमाई कर सकती है. फिल्म भारत में करीब 5000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है. अगर फिल्म इतनी कमाई कर लेती है, तो यह 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर बन सकती है. इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि ‘बॉर्डर 2’ तीसरे नंबर पर ही रहेगी.

'बॉर्डर 2' की कास्ट और ट्रेलर

'बॉर्डर 2' जे.पी. दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है. इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया है. इसके गाने भी वायरल हो चुके हैं. इसमें सनी देओल ने कुलदीप सिंह चांदपुरी, वरुण धवन ने कर्नल होशियार सिंह दहिया, दिलजीत दोसांझ ने निर्मलजीत सिंह सेखों और अहान शेट्टी ने नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत का रोल प्ले किया है.