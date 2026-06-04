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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDon 3 Controversy: कंगना रनौत पर भड़के अशोक पंडित, बोले- तुम बकवास करती हो, इसलिए तुम्हें बैन किया

Don 3 Controversy: कंगना रनौत पर भड़के अशोक पंडित, बोले- तुम बकवास करती हो, इसलिए तुम्हें बैन किया

Ashoke Pandit On Kangana Ranaut: कंगना रनौत ने 'डॉन 3' विवाद पर रणवीर सिंह का समर्थन किया था. अब FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित का कंगना पर गुस्सा फूटा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 04 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' को लेकर चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. पहले रणवीर सिंह ने इस फिल्म से किनारा किया, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने एक्टर पर बैन लगा दिया. हालांकि, रणवीर सिंह के लीगल नोटिस भेजने के बाद FWICE ने ये बैन हटा दिया है. इस मामले में रणवीर सिंह को कई सेलेब्स का सपोर्ट मिला. बीते दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने 'धुरंधर' एक्टर का समर्थन किया था. अब FWICE के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित का कंगना पर गुस्सा फूटा है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है?

लोगों ने हमें गाली देना शुरू कर दिया- अशोक पंडित
एचटी सिटी से बात करते हुए अशोक पंडित ने कहा कि इंडस्ट्री के कई लोग मामले को पूरी तरह समझे बिना ही उस पर टिप्पणी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'इंडस्ट्री के कई लोगों ने हमें गाली देना शुरू कर दिया है. कल कंगना ने भी कुछ कहा. लोग पूरे मामले को नहीं समझ पा रहे हैं और लोग बस टिप्पणी कर रहे हैं. कंगना ने ये भी कहा कि मुझे भी इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है. तुम बकवास करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बैन किया है. मुझे परवाह नहीं है.'

ये भी पढ़ें:- India at 2047: इम्तियाज अली की फिल्मों में क्यों होता है इतना दर्द? ABP के खास कार्यक्रम में खोला राज

FWICE को नहीं रणवीर सिंह से दिक्कत
उन्होंने आगे कहा, 'यहां इंडस्ट्री का एक बड़ा मुद्दा है. तुम्हें तो इस मुद्दे की जानकारी भी नहीं है. तुम बस बातें बना रहे हो. हम रणवीर के खिलाफ नहीं हैं. हम सिर्फ जो हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं.' अशोक पंडित ने कहा कि FWICE को रणवीर सिंह से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये मामला प्रोफेशनल कमिटमेंट से जुड़ा है. उन्होंने कहा, 'इस मामले पर रिएक्ट करने से पहले लोगों को उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनके कारण फेडरेशन ने यह कदम उठाया है.'

कंगना रनौत ने कही थी ये बात
कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रणवीर सिंह के सपोर्ट में आई थीं. एक्टर पर लगे बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना ने कहा था, 'आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे हर किसी ने बैन कर दिया है. मैं कहना चाहूंगी कि जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं. तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन न बढ़े. तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी कितनी हैसियत बढ़ी है, तभी तो उनके इतने दुश्मन हैं. जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह की बाधाएं आती हैं. आज मैं अच्छा कर रही हूं. तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, आखिरकार सब ठीक हो जाएगा.'

 
 
 
 
 
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ऋतिक रोशन लेंगे रणवीर सिंह की जगह!
साल 2023 में फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म 'डॉन 3' के लिए रणवीर सिंह को नए डॉन के तौर पर कास्ट किया था. फिल्म का एक प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज हुआ, जिसे काफी पसंद किया गया. हालांकि, बाद में प्रोजेक्ट में देरी हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रिएटिव मतभेदों के चलते रणवीर ने फिल्म से दूरी बना ली है. कहा जा रहा है कि 'डॉन 3' में रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- उम्मीद है जल्द मामला सुलझ जाए, रणवीर सिंह पर लगे बैन पर बोले मनोज बाजपेयी

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Published at : 04 Jun 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Ashoke Pandit DON 3
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