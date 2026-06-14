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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने फिल्म बनी 'पेद्दी', फिर भी हो रहा 31 परसेंट का घाटा

Box Office: 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने फिल्म बनी 'पेद्दी', फिर भी हो रहा 31 परसेंट का घाटा

Peddi Box office: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म इंडिया में 200 करोड़ और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. लेकिन फिर भी खास प्रॉफिट नहीं कमा पाई.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 Jun 2026 06:13 PM (IST)
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Peddi Box office Collection: राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े. इंडिया में 200 करोड़ तो वर्ल्डवाइड भी 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसके साथ ही ये इस साल 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही. फिर भी इसे 10 दिनों में 31 परसेंट का घाटा रहा. चलिए बताते हैं पिछले 10 दिनों के कलेक्शन के बारे में.

'पेद्दी' का 10 दिनों का कलेक्शन

राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' की रिलीज को 10 दिनों का वक्त हो चुका है और ये फिल्म अब भी कमाई कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 193.55 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके साथ ही दूसरे वीक की भी शानदार शुरुआत की. फिल्म ने 9वें दिन 5.15 करोड़ कमाए. फिर 10वें दिन मूवी ने 8.10 करोड़ का बिजनेस किया. इसके बाद राम चरण की फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 206.80 करोड़ तक पहुंच गया.

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'पेद्दी' का अन्य भाषाओं का कलेक्शन

इसके साथ ही 'पेद्दी' की बाकी भाषाओं के कलेक्शन के बारे में बात करें तो फिल्म ने हिंदी के साथ ही तेलुगु में शानदार कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 10 दिनों में तेलुगु में 184.50 करोड़, हिंदी में 18.82 करोड़, कन्नड़ में 1.35 करोड़, मलयालम में 0.30 करोड़ और तमिल में 1.83 करोड़ का कलेक्शन किया था.

2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 'पेद्दी'

इतना ही नहीं, 'पेद्दी' साल 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. IMDb की मानें तो 'धुरंधर द रिवेंज' इस साल की नंबर 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.  250 करोड़ के बजट में फिल्म ने दुनियाभर में 1850 करोड़ का बिजनेस किया.

वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'बॉर्डर 2' है, जिसने 275 करोड़ के बजट में 436.8 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'पेद्दी' है.

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जबरदस्त कमाई के बाद भी 31 परसेंट का घाटा

IMDb की मानें तो फिल्म 'पेद्दी' का बजट 300 करोड़ था और फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 206.80 करोड़ रहा. सैकनिल्क के अनुसार, वर्ल्डवाइड फिल्म ने 296.53 करोड़ की कमाई की. इंडिया नेट कलेक्शन के लिहाज से फिल्म 10 दिनों में 68.93 परसेंट ही रिकवर कर पाई है. इसे अभी भी 31.07 परसेंट का घाटा हो रहा है. हालांकि, इसकी कमाई जारी है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो प्रॉफिट भी कमा लेगी.    

'पेद्दी' के बारे में

बहरहाल, 'पेद्दी' के बारे में बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसमें राम लीड रोल में हैं. उनके साथ जान्हवी कपूर लीड रोल में हैं. दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आई थी लेकिन जान्हवी के रोल को काफी क्रिटिसाइज किया गया था. इसमें राम चरण और जान्हवी के साथ जगपति बाबू, शिवा राजकुमार, दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 06:13 PM (IST)
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