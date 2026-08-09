मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामहेश बाबू के बर्थडे पर फैंस को मिला खास तोहफा, ‘वाराणसी’ सामने आया लुक

महेश बाबू के बर्थडे पर फैंस को मिला खास तोहफा, ‘वाराणसी’ सामने आया लुक

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. मेकर्स ने उनके बर्थडे के मौके पर फिल्म से उनका लुक रिवील कर दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Aug 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं मेकर्स ने एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए महेश बाबू के बर्थडे के मौके पर  'वाराणसी' से उनका लुक रिवील कर दिया है.

'वाराणसी' से महेश बाबू का लुक रिवील
महेश बाबू आज अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर डायरेक्टर एस. एस. राजामौली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म से महेश बाबू का दमदार लुक शेयर कर दिया है. फिल्म में वो रुद्र का किरदार निभाएंगे.

पहली तस्वीर में महेश बाबू अफ्रीका के शानदार नजारों के बीच साइड फेस किए पोज दे रहे हैं. वहीं दूसरी फोटो में रुद्र के किरदार में घने जंगल के बीच बांस की एक बेड़ी पर आराम करता नजर आ रहे हैं. वो बेहद कूल, अट्रैक्टिव और शांत नजर आएं. इस फोटो को शेयर करते हुए डायरेक्टर ने कैप्शन में लिखा है, 'फियर्स सिर्फ उनका एक अंदाज नहीं है…. 'वाराणसी' में रुद्र.'

फिल्म से उनका लुक रिवील होते ही फैंस और भी एक्साइटेड हो गए हैं.

ये भी पढ़ेंः अदनान सामी के 'लिफ्ट करादे' गाने को म्यूजिक लेबल ने कहा था सड़क छाप, बिना बजट के हुआ शूट

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli)

फिल्म के डायरेक्टर एस. एस. राजामौली ने कहा, 'रुद्र का जन्म अपने से कहीं बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है. वो एक ऐसी किस्मत को अपने साथ लेकर चल रहा है, जिसे उसने कभी नहीं चुना था. वह मजाकिया है, कमजोर भी पड़ता है और बेहद दमदार भी है. महेश बाबू यही सब इस किरदार में लेकर आए हैं. कोई भी दमदार किरदार निभा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग एक ही पल में दमदार और नाजुक दोनों भाव दिखा सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ये तस्वीरें हमारे अफ्रीका शेड्यूल की हैं और इस जमीन ने हमें वो दिया, जो कोई सेट नहीं दे सकता था. किलिमंजारो के आसपास और मसाई मारा में शूटिंग के दौरान मैं हैरान रह गया था. कई सुबह ऐसी थीं, जब मुझे लगा कि सामने जो कुछ है, उसे 1.43:1 आईमैक्स फ्रेम भी अपने अंदर समेट नहीं सकता.'

कब रिलीज होगी फिल्म?
बता दें, ''वाराणसी'' का निर्देशन एस. एस. राजामौली ने किया है और इसका संगीत एम. एम. कीरवाणी ने दिया है. फिल्म को श्री दुर्गा आर्ट्स और शोइंग बिजनेस ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिंयका चोपड़ा भी नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर में आईमैक्स में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ेंः'बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं...', यश की 'टॉक्सिक' का ट्रेलर देख लोगों किया प्रिडिक्शन

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu S.s. Rajamouli VARANASI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
महेश बाबू के बर्थडे पर फैंस को मिला खास तोहफा, ‘वाराणसी’ सामने आया लुक
महेश बाबू के बर्थडे पर फैंस को मिला खास तोहफा, ‘वाराणसी’ सामने आया लुक
साउथ सिनेमा
वामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन
वामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box office Collection: तमिल फिल्म 'डीसी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दो दिन में तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
तमिल फिल्म 'डीसी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दो दिन में तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
DC Box Office Collection Day 1: एक्टिंग में भी छा गए लोकेश कनगराज, पहले ही दिन DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
पहले ही दिन लोकेश कनगराज की DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
क्रिकेट
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
रुतुराज गायकवाड़ से छिना नंबर-1 का ताज, अब इंग्लैंड के बल्लेबाज के पास बादशाहत
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
इंडिया
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
इंडिया
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
फूड
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
कैसे बनाते हैं कच्चे पपीते की चटनी, सेहत के साथ स्वाद का जायका
शिक्षा
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
शादी के 13 साल बाद मिली वर्दी, 2 बच्चों की मां बनीं पुलिस ऑफिसर
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget