महेश बाबू के बर्थडे पर फैंस को मिला खास तोहफा, ‘वाराणसी’ सामने आया लुक

तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' में नजर आने वाले हैं. दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. वहीं मेकर्स ने एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए महेश बाबू के बर्थडे के मौके पर 'वाराणसी' से उनका लुक रिवील कर दिया है.

'वाराणसी' से महेश बाबू का लुक रिवील

महेश बाबू आज अपना 51वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर डायरेक्टर एस. एस. राजामौली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म से महेश बाबू का दमदार लुक शेयर कर दिया है. फिल्म में वो रुद्र का किरदार निभाएंगे.

पहली तस्वीर में महेश बाबू अफ्रीका के शानदार नजारों के बीच साइड फेस किए पोज दे रहे हैं. वहीं दूसरी फोटो में रुद्र के किरदार में घने जंगल के बीच बांस की एक बेड़ी पर आराम करता नजर आ रहे हैं. वो बेहद कूल, अट्रैक्टिव और शांत नजर आएं. इस फोटो को शेयर करते हुए डायरेक्टर ने कैप्शन में लिखा है, 'फियर्स सिर्फ उनका एक अंदाज नहीं है…. 'वाराणसी' में रुद्र.'

फिल्म से उनका लुक रिवील होते ही फैंस और भी एक्साइटेड हो गए हैं.

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फिल्म के डायरेक्टर एस. एस. राजामौली ने कहा, 'रुद्र का जन्म अपने से कहीं बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है. वो एक ऐसी किस्मत को अपने साथ लेकर चल रहा है, जिसे उसने कभी नहीं चुना था. वह मजाकिया है, कमजोर भी पड़ता है और बेहद दमदार भी है. महेश बाबू यही सब इस किरदार में लेकर आए हैं. कोई भी दमदार किरदार निभा सकता है, लेकिन बहुत कम लोग एक ही पल में दमदार और नाजुक दोनों भाव दिखा सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'ये तस्वीरें हमारे अफ्रीका शेड्यूल की हैं और इस जमीन ने हमें वो दिया, जो कोई सेट नहीं दे सकता था. किलिमंजारो के आसपास और मसाई मारा में शूटिंग के दौरान मैं हैरान रह गया था. कई सुबह ऐसी थीं, जब मुझे लगा कि सामने जो कुछ है, उसे 1.43:1 आईमैक्स फ्रेम भी अपने अंदर समेट नहीं सकता.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, ''वाराणसी'' का निर्देशन एस. एस. राजामौली ने किया है और इसका संगीत एम. एम. कीरवाणी ने दिया है. फिल्म को श्री दुर्गा आर्ट्स और शोइंग बिजनेस ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिंयका चोपड़ा भी नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर में आईमैक्स में रिलीज होगी.

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