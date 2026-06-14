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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday BO LIVE: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन

Sunday BO LIVE: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन

Sunday BO Collection LIVE: रविवार को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस 'पेद्दी' बवाल काट रही है. वहीं, 'भारत भाग्य विधाता' को एक पर एक फ्री का फायदा भी नहीं मिल पाया. चलिए बताते हैं किसने कितनी की कमाई.

By : राहुल यादव | Updated at : 14 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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Sunday Box Office Collection LIVE: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश आम है. ऐसे में रविवार को भी साउथ फिल्म 'पेद्दी' का दबदबा देखने के लिए मिला. इसने कमाल का प्रदर्शन किया. वहीं, 'भारत भाग्य विधाता' की धीमी कमाई देखते हुए मेकर्स ने एक पर एक फ्री टिकट का ऐलान किया था. लेकिन इसका भी फायदा इसे नहीं मिलता दिखा. ऐसे में चलिए बताते हैं संडे को सारी फिल्मों ने कितनी कमाई की.

पेद्दी' का 11वें दिन का कलेक्शन

  • राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' ने बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं.
  • सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने पहले हफ्ते 193.55 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसके बाद अब फिल्म ने 11वें दिन 4.30 बजे तक 4.20 करोड़ की कमाई कर चुकी है.
  • फिल्म का टोटल कलेक्शन 211.00 करोड़ हो चुका है.

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'भारत भाग्य विधाता' डे3 का कलेक्शन

  • कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को एक पर एक फ्री टिकट का फायदा नहीं मिलता दिखा.
  • फिल्म ने जहां पहले दिन 1 करोड़ और दूसरे दिन 1.45 करोड़ का बिजनेस किया.
  • वहीं, फिल्म ने तीसरे दिन 4.30 बजे तक 0.93 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया कलेक्शन 3.38 करोड़ हो चुका है.

'गवर्नर' का डे 3 का कलेक्शन

  • मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' ने पहले दिन 0.90 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था.
  • वहीं, फिल्म ने दूसरे दिन 1.15 करोड़ का बिजनेस किया था.
  • अब फिल्म ने तीसरे दिन 4.30 बजे तक 071 करोड़ का कलेक्शन कर लिया.
  •  फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 2.76 करोड़ हो चुका है.

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'मैं वापस आऊंगा' डे 3 कलेक्शन

  • दिलजीज दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने पहले दिन 1.15 करोड़ का कलक्शन किया.
  • वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई थोड़ी बढ़ी और इसका कलेक्शन 1.85 करोड़ हुआ.
  • अब फिल्म तीसरे दिन भी कमाई कर रही है. 4.30 बजे तक 0.99 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
  • जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 3.99 करोड़ हो चुका है.

'है जवानी तो इश्क होना है' डे 11वें दिन का कलेक्शन

  • वरुण धवन स्टारर फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' ने 11वें दिन 4.30 बजे तक 1.52 करोड़ की कमाई कर ली है.
  • जबकि फिल्म ने पहले वीक में 36.85 करोड़ की कमाई की थी. 
  • अब फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 42.47 करोड़ हो चुका है.

(बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 14 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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