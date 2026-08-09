मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमावामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन

वामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन

'डीसी' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म में वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज लीड रोल में हैं. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Aug 2026 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'डीसी' 7 अगस्त को रिलीज हुई. फैंस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. वामिका और लोकेश की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं फिल्म ने दो दिन में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया. 

'डीसी' ने दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने शनिवार को 6.70 करोड़ की कमाई की है. फिल्म को 3,549 शोज मिले. फिल्म को 35.7 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने दूसरे दिन हिंदी में 40 लाख कमाए. वहीं तमिल भाषा में 4.55 करोड़ की कमाई की. तेलुगू में फिल्म ने 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने पहले दिन 4.40 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 3,504 शोज मिले. वहीं फिल्म को 24.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

वहीं फिल्म ने दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट में 3 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने ग्रॉस 5.25 करोड़ का बिजनेस किया. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 17.99 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को अरुण माथेस्वरन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में पॉपुलर डायरेक्टर लोकेश कनगराज लीड रोल में हैं. एक्टर के तौर पर ये उनका डेब्यू है. डेब्यू फिल्म से वो छा गए हैं. डीसी की कहानी फिल्म देवदास की तर्ज पर है. ये रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है. फिल्म में लोकेश देवदास और वामिका चंद्रा के रोल में हैं. फिल्म में कस्तूरी राजा सेंदूरन के रोल में हैं. वहीं थलाइवासल विजय अरासू के रोल में हैं. 

ये भी पढ़ें- शनिवार को 'स्पाइडरमैन' ने गाड़े झंडे, 'धमाल 4' सहित इन फिल्मों का ऐसा हाल

लोकेश ने ये फिल्में की डायरेक्ट

लोकेश के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो 2016 में उन्होंने डायरेक्टर-राइटर के तौर पर जर्नी की शुरुआत की थी. उन्होंने 2016 में फिल्म Aviyal को डायरेक्ट किया था. फिर उन्होंने 2017 में फिल्म Maanagaram को डायरेक्ट किया. 2019 में उनकी फिल्म 'कैथी' आई. 2021 में उन्होंने 'मास्टर', 2022 में 'विक्रम', 2023 में 'माइकल', 'लियो', 'फाइट क्लब' फिल्में डायरेक्ट की. 2025 में उनकी 'कुली' आई. 2026 में फिल्म '29' आई, इसे उन्होंने प्रोड्यूस किया.

उनकी एक्टिंग की बात करें तो फिल्म मास्टर में उन्होंने कैमियो किया. इसके अलावा वो Singapore Saloon, Kattalan और जन नायकन में कैमियो रोल में दिखें. अब 2026 में लीड रोल में फिल्म डीसी से डेब्यू किया.

वामिका की करियर जर्नी

वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी की बात करें तो उन्होंने फिल्म जब वी मेट से डेब्यू किया था.  इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल, बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया. 2013 में उन्होंने फिल्म 'सिक्सटीन' से लीड के तौर पर डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने पंजाब, तेलुगू, मलयालम,तमिल, तेलुगू फिल्मों में काम किया. अब वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो रही हैं. उनके पास कई सारी बड़ी फिल्में हैं. 

ये भी पढ़ें- अदनान सामी के 'लिफ्ट करादे' गाने को म्यूजिक लेबल ने कहा था सड़क छाप, बिना बजट के हुआ शूट

वो पिछली बार 'भूल चूक माफ', 'भूत बंगला', 'पति पत्नी और वो दो' फिल्मों में दिखीं. 

अब उनके हाथ में प्रहार, जी 2, टिकी टिका, किकली, दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग, कुकु की कुंडली, सिक्सटीन, Iravaakaalam, Genie जैसी फिल्में हैं. वामिका को अपनी एक्टिंग के लिए काफी तारफें मिल रही हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 09 Aug 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
DC BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
वामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन
वामिका गब्बी-लोकेश कनगराज की 'डीसी' का दूसरे दिन धमाल, किया इतना कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box office Collection: तमिल फिल्म 'डीसी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दो दिन में तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
तमिल फिल्म 'डीसी' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, दो दिन में तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
DC Box Office Collection Day 1: एक्टिंग में भी छा गए लोकेश कनगराज, पहले ही दिन DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
पहले ही दिन लोकेश कनगराज की DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
साउथ सिनेमा
विजय की फिल्म देखकर फैन बनीं संगीता, फिर प्यार में छोड़ दिया लंदन, ऐसी है दोनों की लव स्टोरी
विजय की फिल्म देखकर फैन बनीं संगीता, फिर प्यार में छोड़ दिया लंदन, ऐसी है दोनों की लव स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
पुडुचेरी पुलिस को अमित शाह ने सौंपा 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’, क्या है इसकी खासियत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
मायावती का मोहन भागवत को जवाब, कहा- आरक्षण में छेड़छाड़...
क्रिकेट
वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
वाइफ ने वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर पर लगाए धोखेबाजी के गंभीर आरोप, कहा- कप्तानी छीनी जाए
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स पर ट्रोल हुईं कियारा आडवाणी, यश ने हेटर्स को दिया जवाब
इंडिया
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
जब PM को संसद में पड़े अंडे... आरोपी नेता ने कहा- शर्म आनी चाहिए आपको
इंडिया
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
महिला आरक्षण पर छिड़ा घमासान: चिदंबरम आरोप- 'BJP अटकाना चाहती है'
शिक्षा
UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार
UPSC में हिंदी से IAS-IPS बनने वालों की संख्या घटी, 2024 में सिर्फ 5 उम्मीदवार
ऑटो
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
टाटा ला रही 600 KM रेंज वाली पहली 7-सीटर EV, जानिए खासियत
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget