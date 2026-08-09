'गट्टा कुश्ती 2' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस, कमाया 54 परसेंट प्रॉफिट

तमिल स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा 'गट्टा कुश्ती 2' ने फैंस को खूब इंप्रेस किया. फिल्म में विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में नजर आए. दोनों फिल्म में कुश्ती लड़ते दिखे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया. अब फिल्म ओटीटी पर भी आ गई है. आइए फिल्म के फाइनल कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

'गट्टा कुश्ती 2' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 2026 की कॉलीवुड की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में नेट 41.58 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने 49.06 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म 5 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर चली. 31 जुलाई को फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई. फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

फिल्म के बजट की बात करें तो ये 27 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म को 54 परसेंट का रिटर्न ऑन इवेंस्टमेंट मिला. फिल्म ने 14.58 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने ग्रॉस 8.30 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने ग्रॉस 57.36 करोड़ की कमाई की. फिल्म का वर्डिक्ट प्लस है.

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2026 की आठवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म (वर्ल्डवाइड कलेक्शन)

इस लिस्ट में 'करुप्पु' नंबर वन पर है. फिल्म ने 314.79 करोड़ कमाए थे. दूसरे नंबर पर 'जन नायकन' है. फिल्म ने 311.29 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे नंबर पर 'पराशक्ति' है. इस फिल्म ने 84.75 करोड़ की कमाई की थी. चौथे नंबर पर 'थाई किझावी' है. फिल्म ने 84.05 करोड़ कमाए. पांचवें नंबर पर 'ब्लास्ट' है. इस फिल्म ने 77.01 करोड़ का बिजनेस किया. छठे नंबर पर 'यूथ' है. इस फिल्म ने 73.38 करोड़ की कमाई की है. सातवें नंबर पर 'लव इंश्योरेंस' कंपनी है. इस फिल्म ने 61.92 करोड़ का बिजनेस किया. आठवें नंबर पर 'गट्टा कुश्ती 2' है. फिल्म ने 57.36 करोड़ कमाए. नौवें नंबर पर 'कारा' है. फिल्म ने 54.82 करोड़ की कमाई की. दसवें नंबर पर 'विद लव' है. फिल्म ने 39.74 करोड़ का बिजनेस किया.

बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट 2022 में आया था. फिल्म ने 9ि.90 करोड़ की कमाई की. दोनों फिल्मों के कलेक्शन में तुलना करें तो दूसरे पार्ट ने 320 परसेंट ज्यादा कमाई की है.

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फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' की कहानी

फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी (कीर्ति) एक रेसलर हैं. वहीं विष्णु विशाल (वीरा) हाउस हसबैंड बने हैं. दोनों की एक छोटी बच्ची भी है. शुरू में दोनों के बीच सबकुछ सही चल रहा होता है. लेकिन फिर धीरे-धीरे दोनों के बीच तकरार शुरू होती है. ये तकरार बच्ची की परवरिश को लेकर शुरू होती है. ऐश्वर्या बच्ची को रेसलर बनाना चाहती है. लेकिन बच्ची को डांसिंग में दिलचस्पी है और वो डांसर बनना चाहती है. फिल्म में विष्णु बच्ची को लाड़-प्यार में थोड़ा बिगाड़ देते हैं. धीरे-धीरे इसका असर ऐश्वर्या की रेसलिंग पर पड़ता है और आगे चलकर विष्णु की वजह से वो रेसलिंग का एक बड़ा गेम हार जाती हैं. बात आगे तलाक तक पहुंच जाती हैं. फिल्म की कहानी को फैंस ने बहुत पसंद किया.