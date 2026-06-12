ओटीटी से थिएटर तक, आईं 11 फिल्में और सीरीज, ये 3 हैं मस्ट-वॉच और 6 महा-बोर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday Releases: ओटीटी से थिएटर तक, आईं 11 फिल्में और सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

Friday Releases: ओटीटी से थिएटर तक, आईं 11 फिल्में और सीरीज, जानें क्या देखें और क्या Skip करें

Friday Releases: इस हफ्ते ओटीटी से थिएटर पर फिल्में और सीरीज खचाखच भरे हुए हैं. इसमें कई तो मोस्ट अवेटेड फिल्में और सीरीज हैं. चलिए बताते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर आप क्या देख सकते हैं क्या छोड़ें.

By : राहुल यादव | Updated at : 12 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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Friday Releases: सिनेमा लवर्स के लिए ये वाला वीकेंड बेहद ही खास होने वाला है, जिसमें एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं. ओटीटी पर क्राइम थ्रिलर से लेकर हॉरर कॉमेडी तक कई ऑप्शन हैं तो वहीं थिएटर में भी जबरदस्त क्लैश देखने के लिए मिल रहा है. इस शुक्रवार को थिएटर से ओटीटी तक करीब 11 फिल्में और सीरीज को रिलीज किया गया है. तो इस वीकेंड क्या है आपके लिए बेस्ट और कौन सी फिल्म या सीरीज है बोरिंग, आपको बताते हैं 

'भूत बंगला'

इस शुक्रवार ओटीटी पर 8 फिल्में और सीरीज को रिलीज किया गया है. इसी में से एक अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' है. बॉक्स ऑफिस पर ये हिट हो चुकी है और वर्ल्डवाइड इसने 262 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन भी कर लिया है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ऐसे में अगर आप हॉरर कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इसे ओटीटी पर घर बैठे निपटा सकते हैं. वहीं, अक्षय का पुराना अंदाज देखने का इंतजार कर रहे हैं तो भी इसे फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं. ये ओटीटी की मस्ट वॉच फिल्म है.

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राख

ये क्राइम थ्रिलर सीरीज इस हफ्ते ही नहीं, बल्कि 2026 की सबसे बेस्ट सीरीज है. इसमें अली फजल लीड रोल में हैं. 'राख' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. क्राइम थ्रिलर सीरीज और फिल्में पसंद करने वालों के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है. इसकी खास बात ये भी है कि ये 1978 की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें गीता और संजय चोपड़ा की किडनैपिंग और मर्डर केस को दिखाया गया है. इसे फैंस और क्रिटिक्स की ओर से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. एबीपी ती ओर से भी 4 स्टार मिले हैं. ये सीरीज भी मस्ट वॉच है.

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करुप्पु

सूर्या स्टारर फिल्म 'करुप्पु' एक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी, जिसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. साउथ फिल्में देखना पसंद करते हैं और ऊपर से एक्शन को एन्जॉय करते हैं तो इस वीकेंड ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है.

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ड्रिडम

मार्टिन जोसेफ की निर्देशित फिल्म 'ड्रिडम' एक मलयालम इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है. ऐसे में अगर ज्यादा शोर-शराबे वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म पसंद करते हैं, जो सस्पेंस से भरी हो तो इस आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. 

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द पॉलीगैमिस्ट  

इस लिस्ट में एक और हॉलीवुड फिल्म 'द पॉलीगैमिस्ट' भी शामिल है. ये एक अमेरिकी इतिहास की सबसे चौंकाने वाले अपराधों का खुलासा करती है. ये एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. लेकिन अगर नहीं पसंद ऐसी फिल्में तो इसे आप स्किप कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'?

शेल्टर

वहीं, अगर आप हॉलीवुड के शौकीन हैं तो इस हफ्ते एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है. इसे लायंसगेट प्ले पर देख सकते हैं लेकिन अगर हिंदी और साउथ की फिल्मों के अलावा कुछ और नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं.

भारत भाग्य विधाता

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' थियेटर में आज रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से शानदार रिव्यू और रेटिंग मिला है. ऑडियंस भी इसे पसंद कर रही है. कंगना रनौत की एक्टिंग की तारीफ हो रही है. अगर आप कंगना रनौत के फैन हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं. ये 26/11 के आतंकी हमले के बैकग्राउंड में बनी नर्सों की सच्ची कहानी को दिखाया गया है. कंगना की फिल्म को ना केवल लोगों ने बल्कि क्रिटिक्स ने भी पसंद किया है. ऐसे में इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हैं. ये भी मस्ट वॉच है. यहां पढ़ें रिव्यू.

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गवर्नर

मनोज बाजपेयी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में अगर आप उनकी एक्टिंग के फैन हैं तो आप उनकी फिल्म 'गर्वनर' थिएटर में देख सकते हैं. वो एक इंटेंस रोल में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म की क्रिटिक्स ने तारीफ की है. फिल्म की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है. अगर आप सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. मनोज की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर और क्रिटिक्स से मिला जुला रिएक्शन मिला. ये कह सकते हैं कि बहुत खास रिस्पांस नहीं मिला.

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मैं वापस आऊंगा

वहीं, अगर आप रोमांटिक ड्रामा फिल्में देखना पसंद करते हैं तो दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' देख सकते हैं. ये भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बीच प्यार की कहानी को दिखाती है. इसका निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है. इसमें वेदांग रैना के साथ ही एक्ट्रेस शरवरी वाघ भी लीड रोल में हैं. दिलजीत की परफॉर्मेंस को फिल्म में काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन इसकी कहानी दर्शकों को अपनी ओर खींचने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है.

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धुरंधर 2

थियेटर्स में शानदार कमाई करने के बाद रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' भी ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. अगर आप थियेटर में नहीं देख पाए थे तो इसे जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं. ओटीटी पर आते ही इस फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिल चुके हैं. अगर आप स्पाई एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं और 'धुरंधर' देखी है लेकिन इसका पार्ट 2 नहीं देख पाए हैं तो इसे आप ओटीटी पर घर बैठे ही निपटा सकते हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 04:53 PM (IST)
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