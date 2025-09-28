हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाPawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे

Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे

Pawan Kalyan Vs Emraan Hasmi Net Worth: 'ओजी' स्टार पवन कल्याण के पास बेशुमार दौलत है. वहीं फिल्म में विलेन बनने वाले इमरान हाशमी भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Sep 2025 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओजी' को लेकर चर्चा में हैं. 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस गैंगस्टर-एक्शन-ड्रामा फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी नजर आए हैं. दोनों सितारे फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते हैं. वहीं दौलत के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवन कल्याण और इमरान हाशमी की नेटवर्थ कितनी है?

पवन कल्याण को साउथ फिल्म इंडस्ट्री का पावर स्टार भी कहा जाता है. वो फिलहाल आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं. पवन कल्याण ने 1996 में फिल्म 'अक्कड़ा अम्मयी इक्कडा अब्बे' से एक्टिंग डेब्यू किया था. सुपस्टार ने डेब्यू के बाद एक के बाद एक लगातार 6 हिट फिल्में दीं और छा गए. पवन कल्याण को फिल्म इंडस्ट्री में 29 साल हो चुके हैं और इन सालों के करियर में उन्होंने खूब पैसा भी कमाया है.

Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे

पवन कल्याण की फीस और नेटवर्थ

  • पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार्स में से एक हैं. वो अपनी फिल्मों के लिए मोटी फीस वसूल करते हैं.
  • लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं.
  • 'ओजी' स्टार ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं.
  • पवन कल्याण का हैदराबाद के जुब्ली हिल्स में एक आलीशान बंगला है. इसकी कीमत 130 करोड़ रुपए बताई जाती है.
  • सुपरस्टार के पास हैदराबाद में 15 करोड़ रुपए की दूसरी संपत्तियां भीं हैं और वो एक फार्महाउस के भी मालिक हैं.
  • उनके पास मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास, ऑडी क्यू7, BMW-X5 और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.
  • मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पवन कल्याण की कुल नेटवर्थ 450 करोड़ रुपए है.

Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे

इमरान हाशमी ने अपने दम पर बनाई पहचाम
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने फिल्म 'ओजी' में विलेन ओमी का किरदार निभाकर फैंस को इंप्रेस कर दिया है. इमरान का बॉलीवुड करियर काफी शानदार रहा है. एक्टर ने 2003 में रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'फुटपाथ' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म 'मर्डर' के बाद उन्हें खूब शोहरत मिली और अपने टैलेंट के दम पर करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया.

Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे

इमरान हाशमी की फीस और नेटवर्थ

  • मनी मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान हाशमी अपनी एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की फीस लेता है. 
  • एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील के लिए एक्टर 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इस तरह एक साल में 10 करोड़ तक कमाते हैं.
  • इमरान का मुंबई के बांद्रा में एक आलीशान 4BHK फ्लैट है जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है.
  • इसके अलावा एक्टर गोवा में स्विमिंग पूल, जिम और टैरेस गार्डन वाले एक ट्रेंडी पेंटहाउस के भी मालिक हैं.
  • इमरान हाशमी के पास लैम्बोर्गिनी हुराकैन, मर्सिडीज मेबैक S560 और रेंज रोवर वोग जैसी लग्जीरियस गाड़िया हैं.
  • उनकी कार कलेक्शन में ऑडी A8 L और एक लैम्बोर्गिनी गैलार्डो जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं.
  • इमरान हाशमी की कुल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए बताई जाती है.

इस हिसाब से 450 करोड़ की नेटवर्थ के साथ पवन कल्याण दौलत के मामले में इमरान हाशमी से 4 गुना ज्यादा आगे हैं. 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 04:22 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Pawan Kalyan Og
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं Mithun Manhas, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के SMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
कौन हैं Mithun Manhas, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
कौन हैं मिथुन मन्हास, जो बने BCCI के नए अध्यक्ष? जानें कैसा रहा करियर और क्रिकेट में कितने रिकॉर्ड बनाए
साउथ सिनेमा
Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
पवन कल्याण या इमरान हाशमी, अमीरी में कौन है असली 'ओजी'?
इंडिया
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
'आप इतने बड़े मौलाना हैं, फिर भी आपने...', आई लव मुहम्मद मामले में तौकीर रजा पर भड़के ओवैसी के नेता असीम वकार
मध्य प्रदेश
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
सोनम रघुवंशी के पुतला दहन पर मध्य प्रदेश HC की बड़ी टिप्पणी, राज्य सरकार को ये निर्देश जारी
हेल्थ
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
कुत्ते ही नहीं इन जानवरों के काटने से भी फैलता है रेबीज, गलती से भी न करें इग्नोर
यूटिलिटी
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget