Pawan Kalyan Vs Emraan Hashmi Net Worth: दौलत के मामले में भी OG हैं पवन कल्याण, नेटवर्थ में इमरान हाशमी से 4 गुना आगे
Pawan Kalyan Vs Emraan Hasmi Net Worth: 'ओजी' स्टार पवन कल्याण के पास बेशुमार दौलत है. वहीं फिल्म में विलेन बनने वाले इमरान हाशमी भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'ओजी' को लेकर चर्चा में हैं. 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस गैंगस्टर-एक्शन-ड्रामा फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी नजर आए हैं. दोनों सितारे फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते हैं. वहीं दौलत के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवन कल्याण और इमरान हाशमी की नेटवर्थ कितनी है?
पवन कल्याण को साउथ फिल्म इंडस्ट्री का पावर स्टार भी कहा जाता है. वो फिलहाल आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं. पवन कल्याण ने 1996 में फिल्म 'अक्कड़ा अम्मयी इक्कडा अब्बे' से एक्टिंग डेब्यू किया था. सुपस्टार ने डेब्यू के बाद एक के बाद एक लगातार 6 हिट फिल्में दीं और छा गए. पवन कल्याण को फिल्म इंडस्ट्री में 29 साल हो चुके हैं और इन सालों के करियर में उन्होंने खूब पैसा भी कमाया है.
पवन कल्याण की फीस और नेटवर्थ
- पवन कल्याण साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे स्टार्स में से एक हैं. वो अपनी फिल्मों के लिए मोटी फीस वसूल करते हैं.
- लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर एक फिल्म के लिए 40 से 50 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं.
- 'ओजी' स्टार ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए भी 3 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं.
- पवन कल्याण का हैदराबाद के जुब्ली हिल्स में एक आलीशान बंगला है. इसकी कीमत 130 करोड़ रुपए बताई जाती है.
- सुपरस्टार के पास हैदराबाद में 15 करोड़ रुपए की दूसरी संपत्तियां भीं हैं और वो एक फार्महाउस के भी मालिक हैं.
- उनके पास मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास, ऑडी क्यू7, BMW-X5 और टोयोटा लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं.
- मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पवन कल्याण की कुल नेटवर्थ 450 करोड़ रुपए है.
इमरान हाशमी ने अपने दम पर बनाई पहचाम
बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने फिल्म 'ओजी' में विलेन ओमी का किरदार निभाकर फैंस को इंप्रेस कर दिया है. इमरान का बॉलीवुड करियर काफी शानदार रहा है. एक्टर ने 2003 में रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'फुटपाथ' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म 'मर्डर' के बाद उन्हें खूब शोहरत मिली और अपने टैलेंट के दम पर करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया.
इमरान हाशमी की फीस और नेटवर्थ
- मनी मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान हाशमी अपनी एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की फीस लेता है.
- एक ब्रांड एंडोर्समेंट डील के लिए एक्टर 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और इस तरह एक साल में 10 करोड़ तक कमाते हैं.
- इमरान का मुंबई के बांद्रा में एक आलीशान 4BHK फ्लैट है जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है.
- इसके अलावा एक्टर गोवा में स्विमिंग पूल, जिम और टैरेस गार्डन वाले एक ट्रेंडी पेंटहाउस के भी मालिक हैं.
- इमरान हाशमी के पास लैम्बोर्गिनी हुराकैन, मर्सिडीज मेबैक S560 और रेंज रोवर वोग जैसी लग्जीरियस गाड़िया हैं.
- उनकी कार कलेक्शन में ऑडी A8 L और एक लैम्बोर्गिनी गैलार्डो जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं.
- इमरान हाशमी की कुल नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए बताई जाती है.
इस हिसाब से 450 करोड़ की नेटवर्थ के साथ पवन कल्याण दौलत के मामले में इमरान हाशमी से 4 गुना ज्यादा आगे हैं.
