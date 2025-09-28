विजय थलापति से पहले इन 3 साउथ स्टार्स की दीवानगी में भी उमड़ी थी भीड़, भगदड़ में मारे गए कई लोग

साउथ स्टार और पॉलिटीशियन थलापति विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ मच गई. 27 सितंबर को तमिलनाडू के करूर में हुए इस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई है. वहीं करीब 100 लोग घायल हो गए हैं. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी साउथ स्टार की दीवानगी में भगदड़ मची हो. इससे पहले भी कई साउथ सितारों के लिए फैंस की भीड़ जमा हुई जिसके बाद भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई.

अल्लू अर्जुन

पिछले साल अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रही 'पुष्पा 2- द रूल' रिलीज हुई थी. हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म का प्रीमियर था जहां खुद अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे. ऐसे में फैंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए थिएटर के बाहर जमा हो गए. इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. इस हादसे में एक महिला (Revathi) की मौत हो गई थी. वहीं इस महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था.

महेश बाबू

10 जनवरी 2024 को महेश बाबू की फिल्म 'गुंटूर कारम' के प्री-रिलीज इवेंट में भी भगदड़ मच गई थी. इवेंट से इस भगदड़ के वीडियो भी सामने आए थे जिसमें फैंस स्टार की एक झलक पाने के लिए खंभों पर चढ़ते नजर आए. लोग अच्छी सीट पाने के लिए कुर्सियां इधर-उधर फेंकते और एक-दूसरे पर चढ़कर पार होते भी नजर आए थे. इस दौरान भगदड़ मच गई और एक पुलिसकर्मी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

#WATCH | Andhra Pradesh: A police official identified as Venkata Rao, Sub Inspector at Old Guntur police station, was injured in a stampede during the pre-release event of 'Guntur Kaaram' featuring actor Mahesh Babu in Guntur district. pic.twitter.com/rCHO1OmEeZ — ANI (@ANI) January 10, 2024

चिरंजीवी

साल 2003 में चिरंजीवी की फिल्म 'टैगोर' रिलीज हुई थी. इससे पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान पुलिस ने फैंस पर लाठीचार्ज कर दिया था. तिरुपति की SV यूनिवर्सिटी में ''टैगोर'' की शूटिंग हो रही थी और इस दौरान फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा. ऐसे में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया. वहीं भीड़ की तरफ से पुलिस पर पथराव हुआ. इस भिड़ंत में चिरंजीवी के दो फैंस बुरी तरह जख्मी हो गए थे.

जब 'टैगोर' रिलीज हुई तब भी चिरंजीवी के फैंस को उनकी दीवानगी भारी पड़ी. आंध्रप्रदेश के कई थिएटर्स में इस फिल्म का टिकट खरीदने के लिए काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी. देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. उर्वशी सिनेमा में मची भगदड़ में दो लड़कों की जान चली गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कई थिएटर्स में दबने-कुचलने से ही 4-5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी.