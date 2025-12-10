'पडयप्पा' की ग्रैंड री-रिलीज़ की तैयारी हो रही है. इन सबके बीच, सुपरस्टार रजनीकांत ने 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं. प्रीमियर से पहले जारी एक स्पेशल वीडियो में, अभिनेता ने फिल्म की कास्ट के बारे में अनसुनी बात का खुलासा किया है. इस नए वीडियो में, सुपरस्टार ने बताया कि राम्या कृष्णन वास्तव में फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थीं, बल्कि वे फिल्म में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस को लेना चाहते थे. जानते हैं 'पडयप्पा' की लीड एक्ट्रेस के लिए कौन सी अदाकारा मेकर्स की पहली पसंद थीं.

'पडयप्पा' के लिए बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस थी पहली पसंद

दिग्गज स्टार ने नीलंबरी की भूमिका के लिए अपनी पहली पसंद के बारे में खुलकर बताया. उन्होंने कहा, "हम चाहते थे कि ऐश्वर्या राय यह किरदार निभाएं." उन्होंने आगे ये भी बताया, "हमने बहुत मुश्किलों के बाद उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की." दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह भी बताया कि अगर अभिनेत्री ने फिल्म का रोल एक्सेप्ट कर लिया होता तो "मैं 2-3 साल तक इंतजार करने को भी तैयार था क्योंकि वह किरदार ऐसा ही था. यह भूमिका के लिए जरूरी था."

ऐश्वर्या ने ठुकरा दिया था रोल

हालांकि खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या 'पडयप्पा में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं. रजनीकांत ने आगे कहा, "हमने सुना था कि वे इस फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं थी." ऐश्वर्या के इस भूमिका को ठुकराने के बाद, श्रीदेवी से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई एक्ट्रेसेस के नाम पर विचार किया गया. हालांकि, रजनीकांत ने कहा कि टीम एक ऐसे कलाकार की तलाश में थी जिसकी आंखों में "शक्ति" और किरदार को निभाने के लिए जरूरी "अहंकार" हो. तभी निर्देशक के.एस. रविकुमार ने राम्या का नाम सुझाया था. रजनीकांत और ऐश्वर्या ने कई साल बाद साइंस फिक्शन हिट फिल्म 'एंथिरन' में साथ काम किया था.

'पडयप्पा' के सीक्वल पर काम जारी है.

रजनीकांत ने वीडियो में ये भी कंफर्म किया कि 'नीलंबरी: पडयप्पा 2' नाम के सीक्वल पर ऑफिशियली काम चल रहा है. सुपरस्टार ने यह भी बताया कि उनकी टीम नई फिल्म की कहानी पर चर्चा कर रही है और स्क्रिप्ट फाइनल होते ही वे फिल्म बनाना शुरू कर देंगे.