ओटीटी पर रिलीज हुई कुंचाको बोबन की फिल्म 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल', जानें- कब और कहां देखें

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOru Durooha Saahacharyathil OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई कुंचाको बोबन की 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल', जानें- कब और कहां देखें

Oru Durooha Saahacharyathil OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई कुंचाको बोबन की 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल', जानें- कब और कहां देखें

Oru Durooha Saahacharyathil OTT Release: कुंचाको बोबन की फिल्म 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' की ओटीटी रिलीज का इंतजार खत्म हो गया है. ये फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेब है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 May 2026 12:26 PM (IST)
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कुंचाको बोब की मलयालम फिल्म 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' 15 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इसे मिला-जुला रिव्यू मिला और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे थे. फाइनली इस फिल्म ने डिजिटल डेब्यू कर लिया है. जानते हैं 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

नेटफ्लिक्स पर देखें ये फिल्म
'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' को जो लोग थिएटर में देखने से चूक गए थे, वो अब इस मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म को घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. बता दें कि ये फिल्म टफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. अभी तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर इसका केवल मलयालम वर्जन ही उपलब्ध है, जो अंग्रेज़ी सबटाइटल्स के साथ देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें:- मिस्ट्री थ्रिलर के हैं शौकीन? ओटीटी पर देखें ये मलयालम फिल्म, हर सीन में छुपा है सस्पेंस

क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' की कहानी सेथु की है, जो एक डरपोक हेल्थ सेंटर कर्मचारी है. उसके घर एक अजनबी के आने के बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है. इस फिल्म के निर्देशक रतीश बालकृष्णन हैं. इस फ़िल्म का निर्माण लिस्टिन स्टीफन और कुंचाको बोबन ने 'मैजिक फ्रेम्स' और 'उदया पिक्चर्स' के बैनर तले किया है. इस फिल्म में दिलेश पोथन, साजिन गोपू, चिदंबरम एस. पोडुवल और शरण्या आर नायर जैसे एक्टर्स भी हैं.

'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' का कलेक्शन
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'ओरु दुरूहा सहाचार्यथिल' ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 2.08 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. वहीं, इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये था.

ये भी पढ़ें:- Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'

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Published at : 13 May 2026 12:26 PM (IST)
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