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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीमिस्ट्री थ्रिलर के हैं शौकीन? ओटीटी पर देखें ये मलयालम फिल्म, हर सीन में छुपा है सस्पेंस

मिस्ट्री थ्रिलर के हैं शौकीन? ओटीटी पर देखें ये मलयालम फिल्म, हर सीन में छुपा है सस्पेंस

आज हम आपको एक ऐसी मलयालम फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देख आपका दिमाग घूम जाएगा. फिल्म में कई जबरदस्त सीन्स हैं. आइए जानते हैं ये ओटीटी पर कहां स्ट्रीम हो रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 05 May 2026 02:57 PM (IST)
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आजकल दर्शक मिस्ट्री थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसी कहानियां उन्हें आखिर तक जोड़े रखती हैं और यही वजह है कि इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. वहीं एक मलयाल फिल्म है, जिसके हर एक सीन में कूट-कूट कर सस्पेंस भरा हुआ है. अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

क्या है फिल्म की कहानी?
दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म 'संभवम अध्यायम ओन्नु' की, जो एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है. 2 घंटे 9 मिनट की इस फिल्म में कई चौकाने वाले सीन्स हैं, जो दर्शकों को आखिरी तक बांध कर रखते हैं. ये फिल्म केरल-तमिलनाडु सीमा पर स्थित वेल्लूरक्कट्ट के एक शापित जंगल के इर्द गिर्द घूमती है.

कहानी तब शुरू होती है जब तीन पुलिस ऑफिसर एक लापता साथी की तलाश में इस जंगल में गुस जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे वहां टाइम-लूप के एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं. इस दौरान एक ऑफिसर को खुद की ही लाश मिलती है. आखिरी में, ये फिल्म एक गहरे सस्पेंस और डर के साथ आगे बढ़ती है.

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फिल्म की कास्ट
फिल्म 'संभवम अध्यायम ओन्नु' को जीतू सतीशान ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है. फिल्म में लीड रोल नीतू कृष्णा, असकर अली और सिद्धार्थ ने निभाया है. सभी कलाकारों ने फिल्म में शानदार एक्टिंग की है.

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कहां देखें फिल्म?

ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है. इसको आईएमडीबी पर 7.3 की रेटिंग मिली है. फिल्म में हॉरर के साथ सस्पेंस का भी जोरदार तड़का अगर कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरुर शामिल करें. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 05 May 2026 02:57 PM (IST)
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OTT Sambhavam Adhyayam Onnu
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