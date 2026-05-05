मिस्ट्री थ्रिलर के हैं शौकीन? ओटीटी पर देखें ये मलयालम फिल्म, हर सीन में छुपा है सस्पेंस

आजकल दर्शक मिस्ट्री थ्रिलर और सस्पेंस से भरी फिल्मों को काफी पसंद कर रहे हैं. ऐसी कहानियां उन्हें आखिर तक जोड़े रखती हैं और यही वजह है कि इनका क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. वहीं एक मलयाल फिल्म है, जिसके हर एक सीन में कूट-कूट कर सस्पेंस भरा हुआ है. अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर के शौकीन हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

क्या है फिल्म की कहानी?

दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म 'संभवम अध्यायम ओन्नु' की, जो एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर है. 2 घंटे 9 मिनट की इस फिल्म में कई चौकाने वाले सीन्स हैं, जो दर्शकों को आखिरी तक बांध कर रखते हैं. ये फिल्म केरल-तमिलनाडु सीमा पर स्थित वेल्लूरक्कट्ट के एक शापित जंगल के इर्द गिर्द घूमती है.

कहानी तब शुरू होती है जब तीन पुलिस ऑफिसर एक लापता साथी की तलाश में इस जंगल में गुस जाते हैं, लेकिन जल्द ही वे वहां टाइम-लूप के एक खतरनाक जाल में फंस जाते हैं. इस दौरान एक ऑफिसर को खुद की ही लाश मिलती है. आखिरी में, ये फिल्म एक गहरे सस्पेंस और डर के साथ आगे बढ़ती है.

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फिल्म की कास्ट

फिल्म 'संभवम अध्यायम ओन्नु' को जीतू सतीशान ने डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है. फिल्म में लीड रोल नीतू कृष्णा, असकर अली और सिद्धार्थ ने निभाया है. सभी कलाकारों ने फिल्म में शानदार एक्टिंग की है.



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कहां देखें फिल्म?

ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है. इसको आईएमडीबी पर 7.3 की रेटिंग मिली है. फिल्म में हॉरर के साथ सस्पेंस का भी जोरदार तड़का अगर कुछ नया और हटके देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को अपनी वॉच लिस्ट में जरुर शामिल करें.