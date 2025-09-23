साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म के धमाकादार ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने दर्शकों को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है. रिलीज से पहले 'ओजी' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है. 'ओजी' पवन कल्याण के करियर की हाइएस्ट ओपनर बन सकती है.

'ओजी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसमें फिल्म धड़ाधड़ नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'ओजी' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है. वहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है. इस तरह वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पवन कल्याण की 'ओजी' 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करेगी.

पवन कल्याण की हाइएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्में

फिल्म ओपनिंग कलेक्शन (भारत में) हरि हरा वीरा मल्लू 44 करोड़ वकील साब 40.10 करोड़ भीमला नायक 37.15 करोड़ ब्रॉ 30.5 करोड़

'ओजी' की स्टार कास्ट और बजट

पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'ओजी' एक एक्शन-क्राइम-थ्रिलर फिल्म है.

फिल्म में इमरान हाशमी विलेन अवतार में नजर आएंगे.

इसके अलावा प्रियंका मोहन, अर्जुन दास और प्रकाश राज भी फिल्म में अहम भूमिकाएं अदा करते दिखेंगे.

'ओजी' के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है.

इस गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है.

14 सालों बाद पवन कल्याण की फिल्म को ए सर्टिफिकेशन

सेंसर बोर्ड ने 'ओजी' को कुछ बदलावों के बाद ए सर्टिफिकेशन दिया है. पिछले 14 सालों में ये पहली बार है जब पवन कल्याण की किसी फिल्म को ए- रेटिंग दी गई हो. आखिरी बार साल 2011 में रिलीज हुई पवन कल्याण की फिल्म 'पंजा' को ए सर्टिफिकेशन मिला था. ये फिल्म भी 'ओजी' की तरह एक गैंगस्टर-ड्रामा थी.

बॉक्स ऑफिस पर 'ओजी' का क्लैश

'ओजी' तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में थिएटर में रिलीज होगी. पवन कल्याण की फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर कई हिंदी फिल्मों से होने वाला है. 26 सितंबर को सिनेमाघरों में तू मेरी पूरी कहानी और होमबाउंड जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं.