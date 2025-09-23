हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOG Box Office Day 1 Prediction: 'ओजी' बनेगी पवन कल्याण की सबसे बड़ी ओपनर, रिलीज होते ही कमाएगी 100 करोड़

OG Box Office Day 1 Prediction: 'ओजी' बनेगी पवन कल्याण की सबसे बड़ी ओपनर, रिलीज होते ही कमाएगी 100 करोड़

OG Box Office Day 1 Prediction: पवन कल्याण की फिल्म 'ओजी' रिलीज होने जा रही है. उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों से टकराएगी, इसके बावजूद 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Sep 2025 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म के धमाकादार ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसने दर्शकों को फिल्म के लिए एक्साइटेड कर दिया है. रिलीज से पहले 'ओजी' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन सामने आ गया है. 'ओजी' पवन कल्याण के करियर की हाइएस्ट ओपनर बन सकती है.

'ओजी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसमें फिल्म धड़ाधड़ नोट छाप रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'ओजी' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग कर सकती है. वहीं विदेशी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 40 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है. इस तरह वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर पवन कल्याण की 'ओजी' 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करेगी.

पवन कल्याण की हाइएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्में

फिल्म  ओपनिंग कलेक्शन (भारत में)
हरि हरा वीरा मल्लू 44 करोड़
वकील साब 40.10 करोड़
भीमला नायक 37.15 करोड़
ब्रॉ 30.5 करोड़

'ओजी' की स्टार कास्ट और बजट

  • पवन कल्याण स्टारर फिल्म 'ओजी' एक एक्शन-क्राइम-थ्रिलर फिल्म है.
  • फिल्म में इमरान हाशमी विलेन अवतार में नजर आएंगे.
  • इसके अलावा प्रियंका मोहन, अर्जुन दास और प्रकाश राज भी फिल्म में अहम भूमिकाएं अदा करते दिखेंगे.
  • 'ओजी' के बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है. 
  • इस गैंगस्टर-ड्रामा फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है.

14 सालों बाद पवन कल्याण की फिल्म को ए सर्टिफिकेशन
सेंसर बोर्ड ने 'ओजी' को कुछ बदलावों के बाद ए सर्टिफिकेशन दिया है. पिछले 14 सालों में ये पहली बार है जब पवन कल्याण की किसी फिल्म को ए- रेटिंग दी गई हो. आखिरी बार साल 2011 में रिलीज हुई पवन कल्याण की फिल्म 'पंजा' को ए सर्टिफिकेशन मिला था. ये फिल्म भी 'ओजी' की तरह एक गैंगस्टर-ड्रामा थी.

बॉक्स ऑफिस पर 'ओजी' का क्लैश
'ओजी' तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषाओं में थिएटर में रिलीज होगी. पवन कल्याण की फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर कई हिंदी फिल्मों से होने वाला है. 26 सितंबर को सिनेमाघरों में तू मेरी पूरी कहानी और होमबाउंड जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं. 

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 09:46 PM (IST)
Tags :
Pawan Kalyan Og OG Box Office Prediction OG Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
शाहरुख खान को मिला पहला नेशनल अवॉर्ड तो खुशी से गदगद हुईं गौरी खान, कहा- 'ये आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है'
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के गिरे 9 विकेट, सिराज-कृष्णा-रेड्डी सब फेल, इस युवा गेंदबाज ने खोला पंजा
इंडिया
'राजनीति में रहना है तो मोटी चमड़ी...', BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर ऐसा क्यों बोला दिल्ली हाई कोर्ट?
'राजनीति में रहना है तो मोटी चमड़ी...', BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर ऐसा क्यों बोला दिल्ली HC?
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
जनरल नॉलेज
Indian Snacks: समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
हेल्थ
Cooling Tower Bacteria: 2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
2 दिन में दिखते हैं लक्षण और 10 दिन में हो रही मौत, यहां फैली इतनी खतरनाक बीमारी
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget