Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 5: हिट होने वाली है Jolly LLB 3! कमाने होंगे बस इतने करोड़, डेली कर रही है बंपर कमाई
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 5: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. महज 5 दिनों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने आधा बजट वसूल कर लिया है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए हुए है. अब 'जॉली एलएलबी 3' को पर्दे पर आए 5 दिन हो गए हैं और महज 5 दिनों में ही फिल्म ने अपना आधा बजट वसूल कर लिया है.
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- दूसरे दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की.
- वर्किंग डे होने की वजह से चौथे दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने महज 5.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- पांचवें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं. फिल्म ने अब तक (रात 11 बजे तक) 6.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
- भारत में अब 'जॉली एलएलबी 3' ने कुल 65.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
|दिन
|भारत नेट कलेक्शन
|दिन 1 (पहला शुक्रवार)
|12.5 करोड़
|दिन 2 (पहला शनिवार)
|20 करोड़
|दिन 3 (पहला रविवार)
|21 करोड़
|दिन 4 (पहला सोमवार)
|5.5 करोड़
|दिन 5 (पहला मंगलवार)
|6.50 करोड़
|कुल
|65.50 करोड़
'जॉली एलएलबी 3' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?
- कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉली एलएलबी का बजट 120 करोड़ रुपए है.
- अब 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 65.50 करोड़ रुपए कमाकर फिल्म ने अपनी आधी लागत वसूल कर ली है.
- ऐसे में फिल्म हिट होती दिख रही है. लेकिन बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के हिसाब से जॉली एलएलबी को हिट होने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा.
- क्योंकि किसी भी फिल्म को हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए बजट से दोगुना कमाना होता है.
- इसीलिए जॉली एलएलबी को भी 240 करोड़ का कलेक्शन करना होगा.
'जॉली एलएलबी 3' की स्टार कास्ट
'जॉली एलएलबी 3' को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ-साथ सौरभ शुक्ला अहम रोल में दिखाई दिए हैं. इसके अलावा हुमा कुरैशी और अमृता राव भी फिल्म का हिस्सा हैं.
