हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 Box Office Collection Day 5: हिट होने वाली है Jolly LLB 3! कमाने होंगे बस इतने करोड़, डेली कर रही है बंपर कमाई

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 5: हिट होने वाली है Jolly LLB 3! कमाने होंगे बस इतने करोड़, डेली कर रही है बंपर कमाई

Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 5: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. महज 5 दिनों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने आधा बजट वसूल कर लिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 23 Sep 2025 11:27 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाए हुए है. अब 'जॉली एलएलबी 3' को पर्दे पर आए 5 दिन हो गए हैं और महज 5 दिनों में ही फिल्म ने अपना आधा बजट वसूल कर लिया है.

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • दूसरे दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की.
  • वर्किंग डे होने की वजह से चौथे दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने महज 5.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • पांचवें दिन के शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं. फिल्म ने अब तक (रात 11 बजे तक) 6.50 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • भारत में अब 'जॉली एलएलबी 3' ने कुल 65.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
दिन भारत नेट कलेक्शन
दिन 1 (पहला शुक्रवार) 12.5 करोड़
दिन 2 (पहला शनिवार) 20 करोड़
दिन 3 (पहला रविवार) 21 करोड़
दिन 4 (पहला सोमवार) 5.5 करोड़
दिन 5 (पहला मंगलवार) 6.50 करोड़ 
कुल 65.50 करोड़


'जॉली एलएलबी 3' को हिट होने के लिए कितना कमाना होगा?

  • कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉली एलएलबी का बजट 120 करोड़ रुपए है.
  • अब 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 65.50 करोड़ रुपए कमाकर फिल्म ने अपनी आधी लागत वसूल कर ली है.
  • ऐसे में फिल्म हिट होती दिख रही है. लेकिन बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के हिसाब से जॉली एलएलबी को हिट होने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा.
  • क्योंकि किसी भी फिल्म को हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए बजट से दोगुना कमाना होता है.
  • इसीलिए जॉली एलएलबी को भी 240 करोड़ का कलेक्शन करना होगा.

'जॉली एलएलबी 3' की स्टार कास्ट
'जॉली एलएलबी 3' को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ-साथ सौरभ शुक्ला अहम रोल में दिखाई दिए हैं. इसके अलावा हुमा कुरैशी और अमृता राव भी फिल्म का हिस्सा हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 07:56 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3 Jolly LLB 3 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget