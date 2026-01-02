नए साल पर नानी ने मारी ब्लॉकबस्टर एंट्री, 'द पैराडाइज' का पोस्टर रिलीज कर फैंस को दिया सरप्राइज

नए साल की शुरुआत नेचुरल स्टार नानी ने अपने फैंस के लिए जबरदस्त सरप्राइज के साथ की है. नानी ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘द पैराडाइज' का नया पोस्टर रिलीज करते हुए इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. दमदार पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है. पोस्टर से साफ है कि यह फिल्म एक ग्रैंड और इंटरनेशनल लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है.

नानी ने दिया फैंस को सरप्राइज

नेचुरल स्टार नानी ने अपनी अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म द पैराडाइज की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए पोस्टर जारी किया, जिसके साथ उन्होंने 2026 में ब्लॉकबस्टर एंट्री मारी. सोशल मीडिया पर एक दमदार कैप्शन शेयर करते हुए नानी ने लिखा, '2026 में आपका स्वागत है यानी जड़ाल जमाना हैप्पी न्यू ईयर ‘द पैराडाइज’ 26 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में.' इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेज़ी और स्पेनिश भाषाओं में रिलीज की जाएगी.

ये नानी के करियर की अब तक की सबसे बड़ी पैन-इंडिया और इंटरनेशनल रिलीज मानी जा रही है. उनकी इस पोस्ट को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है.

View this post on Instagram A post shared by The Paradise (@theparadisemovie)

बता दें, SLV सिनेमाज के बैनर तले बन रही द पैराडाइज 26 मार्च, 2026 को आठ भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेज़ी, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में बड़े स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की अंतरराष्ट्रीय पहचान को ध्यान में रखते हुए, निर्माताओं ने दुनियाभर के दर्शकों तक द पैराडाइज को पहुंचाने के लिए हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स से संपर्क किया है, ऐसी खबरें हैं. मजबूत डायरेक्शन, शानदार कास्ट और ग्रैंड लेवल के साथ, द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक खास अनुभव बनने जा रही है.