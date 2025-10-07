नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने पिछले साल दिसंबर में पूरे रीति-रिवाजों के साथ ट्रेडिशनल वेडिंग की थी. तब से ये जोड़ा हमेशा ही कपल गोल सेट करता हुआ नजर आता है. वहीं अब एक इंटरव्यू के दौरान नागा ने खुलासा किया है कि उनकी शोभिता संग पहली मुलाकात कहां हुई थी?

नागा चैतन्य के लिए प्यार की शुरुआत किसी फिल्म के सेट पर नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर हुई थी. अभिनेता ने हाल ही में बताया कि कैसे शोभिता धुलिपाला के साथ उनके रिश्ते की शुरुआत एक सिंपल इमोजी से हुई थी और कैसे वह डिजिटल चिंगारी एक रियल लाइफ लव स्टोरी में बदल गई थी.

कहां और कैसे हुई थी नागा की शोभिता से मुलाकात?

दरअसल थंडेल अभिनेता जगपति बाबू के ZEE5 टॉक शो जयम्मु निश्चयमु रा में पहुंचे थे. इस दौरान चैतन्य ने बताया कि इंस्टाग्राम की वजह से उनकी और शोभिता की मुलाकात हुई थी. चैतन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, "हम इंस्टाग्राम पर मिले थे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पार्टनर से वहां मिलूंगा. मैं उसके काम से वाकिफ था.एक दिन, जब मैंने शोयू (उसका क्लाउड किचन) के बारे में पोस्ट किया, तो उसने एक इमोजी के साथ कमेंट किया था. मैंने उससे बातचीत शुरू की और जल्द ही हम मिले."

किस चीज के बिना नहीं रह सकते नागा चैतन्य?

अभिनेता ने ये भी कहा कि वह शोभिता को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानते हैं. एक मज़ेदार रैपिड-फायर सेगमेंट के दौरान, जब उनसे पूछा गया कि वह किस चीज़ के बिना नहीं रह सकते, तो चैतन्य ने तुरंत जवाब दिया, "शोभिता, मेरी पत्नी!" उन्होंने अपनी पहली 100 करोड़ी फिल्म "थांडेल" के एक गाने पर शोभिता की प्रतिक्रिया से जुड़ी एक मज़ेदार घटना का भी खुलासा किया. उन्होंने हंसते हुए कहा, "वह 'बुज्जी थल्ली' गाने की वजह से मुझसे नाराज़ थीं. दरअसल, यह उनका दिया हुआ निकनेम है. उन्हें लगा कि मैंने निर्देशक (चंदू मोंडेती) से फिल्म में इसे इस्तेमाल करने के लिए कहा है. उन्होंने मुझसे कुछ दिनों तक बात नहीं की - लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा?"

View this post on Instagram A post shared by Sobhita Dhulipala (@sobhitad)

अपने रिश्ते को पब्लिकली करने के बाद से, नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला ने अक्सर एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इज़हार किया है. अब तो ये जोड़ी शादीशुदा है. वहीं अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद, ये कपल एक साथ समय बिताने के लिए टाइम निकाल ही लेता है.