वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को पहले दिन से कांतारा चैप्टर 1 से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है. अपने पहले वीकेंड पर इस फिल्म ने ‘सैयारा’ को छोड़कर साल 2025 की परम सुंदरी से लेकर धड़क 2 सहित सभी रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा को पीछे छोड़ दिया. चलिए यहां जानते हैं कि इस फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है. इस फिल्म का रिलीज से पहले काफी बज बना हुआ था जिसे देखते हुए लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा परफॉर्म करेगी. हालांकि फिल्म को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद मिक्स्ड रिव्यू मिला. फिर भी इसने अच्छी ओपनिंग की लेकिन ये कांतारा चैप्टर 1 जैसा सॉलिड कमाई नहीं कर पा रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के पहले दिन 9.25 करोड़ से खाता खोला था. दूसरे दिन इसकी कमाई 5.5 करोड़ और तीसरे दिन 7.5 करोड़ रुपये रही. वहीं चौथे दिन इस फिल्म ने 7.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंडे को 3 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के 5 दिनों का कुल कारोबार 33.00 करोड़ रुपये हो गया है.

वरुण धवन की टॉप 10 फिल्मों में हो पाई SSKTK की एंट्री

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रही है. ये फिल्म रिलीज के पांच दिनों में महज 33 करोड़ की कमाई कर पाई है. ऐसे में ये वरुण धवन के करियर की सबसे कमजोर फिल्म साबित हो रही है और ये एक्टर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री नही कर पाई है.

वरुण धवन की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में 'दिलवाले' (₹148.42 करोड़), 'जुड़वा 2' (₹138.55 करोड़) और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' (₹117.89 करोड़), एबीसीडी 2 (106.12 करोड़ रुपये), कलंक (84.6 करोड़ रुपये) 'जुग जुग जियो' (85.41 करोड़ रुपये) र 'सुई धागा' (79.07 करोड़ रुपये), हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया (76.81 करोड़ रुपये), स्ट्रीट डांसर थ्री डी (74.11 करोड़ रुपये) और स्टूडेंट ऑफ द ईयर (70 करोड़ रुपये शामिल है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के बारे में

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस व मेंटर डिसाइपल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, यह फिल्म वरुण धवन और जान्हवी कपूर स्टारर दो एक्स लवर्स की कहानी है, जो अपने एक्स पार्टनर को जलाने के लिए एक साथ मिल जाते हैं. फिल्म में सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल, अक्षय ओबेरॉय और अभिनव शर्मा भी सपोर्टिंग रोल में हैं.