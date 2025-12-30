हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामोहनलाल की मां शांताकुमारी का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थीं बीमार

मोहनलाल की मां शांताकुमारी का 90 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से थीं बीमार

Mohanlal Mother Passes Away: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मां का निधन हो गया है. वो लंबे समय से बीमार थीं. इस दुखद खबर से सुपरस्टार के फैंस के बीच और फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मां शांताकुमारी का 30 दिसंबर को कोच्चि में निधन हो गया. वह 90 वर्ष की थीं. शांताकुमारी  लंबे समय से उम्र संबंधित बीमारियों और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रही थीं. उनका इलाज पिछले कुछ समय से मोहनलाल के एलामक्कारा स्थित आवास पर चल रहा था. उनके निधन से परिवार और सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

शांताकुमारी की तबीयक पिछले कुछ सालों से खराब थी. लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था. इस दुखद घटना से उनके परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है. मोहनलाल और उनके परिवार के लिए सिनेमा जगत और उनके फैंस की ओर से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohanlal (@mohanlal)


दुखद घटना के वक्त घर पर नहीं थे मोहनलाल
मोहनलाल के लिए ये समय बेहद कठिन है. उनकी मां शांताकुमारी ने उनका साथ तब छोड़ा जब वे एर्नाकुलम में नहीं थे. मोहनलाल कोच्चि में थे. हालांकि जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, वह तुरंत अपने घर लौट आए. 

अक्सर मां के बारे में बातें करते रहे हैं मोहनलाल
मोहनलाल और उनकी मां का रिश्ता बहुत गहरा रहा है. वो हमेशा प्यार से अपनी मां के बारे में बातें किया करते थे. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिलने के बाद, जब मोहनलाल कोच्चि लौटे थे, तो सबसे पहले अपनी मां से ही मिले थे. इस साल मदर्स डे पर भी उन्होंने अपनी मां के साथ एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो उनके रिश्ते को और भी खूबसूरती से दिखाती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohanlal (@mohanlal)


स्ट्रोक के आने बाद मां को रखा साथ
आपको बता दें कि मोहनलाल की मां का स्वास्थ्य पिछले कुछ वर्षों से खराब था. वह लंबे समय से इलाज करा रही थीं और पहले अपने पैतृक घर में, जो पथानामथिट्टा जिले के एलांथूर गांव में था, रहती थीं. हाल ही में उन्हें स्ट्रोक आया था, जिसके बाद मोहनलाल उन्हें एर्नाकुलम ले आए थे, जहां उनका इलाज चल रहा था. 

Published at : 30 Dec 2025 04:02 PM (IST)
