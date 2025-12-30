'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत', कहा- 'मैं घबरा गया था'
Naseem Mughal On Dhurandhar Assault Scene: 'धुरंधर' एक्टर नसीम मुगल ने पहले रणवीर सिंह के साथ 'अश्लील' सीन करने से इनकार कर दिया था. हालांकि रणवीर के समझाने पर उन्होंने दो टेक में ये सीन पूरा कर लिया.
रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के 26 दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए हुए है. फिल्म में एक से बढ़कर एक किरदार हैं, लेकिन लुल्ली डकैत का किरदार सबसे अलग था. 'धुरंधर' में 'लुल्ली डकैत' का किरदार नसीम मुगल ने निभाया है जो फिल्म की शुरुआत में रणवीर सिंह के कैरेक्टर का शोषण करते दिखाई देते हैं और उनका प्राइवेट पार्ट छूते हैं. अब नसीम ने बताया है कि पहले उन्होंने ये सीन करने से इनकार कर दिया था.
फिल्मीग्यान को दिए एक हालिया इंटरव्यू में नसीम मुगल ने 'धुरंधर' में अपने रोल को लेकर बात की. उन्होंने रणवीर सिंह के साथ अपने वायरल सीन को लेकर कहा- 'उस सीन के बारे में मैं क्या कहूं… उस सीन का वो पल वाकई चौंकाने वाला था. जब पहली बार मुझे उस सीन के बारे में बताया गया, तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं करने वाला. मैंने तो सचमुच मना कर दिया था.'
'सीन को कई बार पढ़ने के बाद मैं बहुत घबरा गया था'
नसीम मुगल आगे बताते हैं कि पहले वो सीन पढ़कर घबरा गए थे, लेकिन फिर रणवीर सिंह ने उन्हें कंफर्टेबल कर दिया. नसीम ने कहा- 'ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उस सीन को कई बार पढ़ने के बाद मैं बहुत घबरा गया था. सच तो ये है कि मैं रणवीर सर का बहुत बड़ा फैन हूं. उनकी एनर्जी, खासकर पद्मावत के बाद से, हमेशा से ही अद्भुत रही है. मेरे मन में कहीं न कहीं यही ख्याल आता रहा कि वो इतने बड़े स्टार हैं, मैं उनके सामने ये सीन कैसे कर पाऊंगा? रणवीर सर ने मुझे बुलाया और मुझसे बात की.'
दो टेक में शॉट हुआ था वायरल सीन
एक्टर ने खुलासा किया कि रणवीर सिंह के साथ उनका वायरल सीन दो टेक में शॉट हुआ था. उन्होंने कहा- 'पहले टेक में, जो किरदार कामुक और क्रूर होना चाहिए था, वो कुछ ज्यादा ही क्रूर हो गया था. इसलिए हमने दूसरे टेक में इसे थोड़ा कम कर दिया.'
13 सालों से इस पल के इंतजार में थे नसीम मुगल
नसीम कहते हैं- 'मुझे यहां अपने काम के लिए जो भी प्यार और सराहना मिल रही है, वो सब धुरंधर की टीम की वजह से है. मैं लंबे समय से ऐसे ही किसी पल की तलाश में था. पिछले 13 सालों से मैं अपनी जिंदगी के इस पल का इंतजार कर रहा था कि आखिरकार ये पल कब आएगा.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL