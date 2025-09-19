इस समय 'जॉली एलएलबी 3' के रिलीज होते ही ऐसा माना जा रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर मौजूद बाकी फिल्मों की कमाई पर असर पड़ेगा और वो पड़ा भी. 'अजेय' और 'निशांची' जैसी फिल्में तो ओपनिंग डे पर ही 50 लाख नहीं कमा पाईं.

ऐसे में भी भी पिछले 23 दिनों से सिनेमाघरों में टिकी 'लोका चैप्टर 1' और 8 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही 'मिराय' के कलेक्शन में कुछ खास असर नहीं पड़ा. इसका उल्टा इनकी कमाई इतने दिनों बाद भी धुरंधर फिल्मों की तरह हो रही है.

'मिराय' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तेजा सज्जा की ये फिल्म कोईमोई के मुताबिक, सिर्फ 60 करोड़ के बजट में बनी है. सैक्निल्क के मुताबिक, इसने एक हफ्ते में ही 65.1 करोड़ कमा लिए थे. वहीं आज 8वें दिन भी फिल्म की धाकड़ कमाई हुई और इसने 10:40 बजे तक 2.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन करते हुए टोटल 67.6 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. ये आंकड़े फाइनल नहीं हैं. इनमें बदला हो सकता है.

इस फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो एक हफ्ते में इसने सैक्निल्क के मुताबिक, 101 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

'लोका चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कल्याणी प्रियदर्शनी की ये सुपरहीरो मलयालम फिल्म 3 हफ्तों में 128.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. अब आज 23वें दिन फिल्म ने अभी तक 1.75 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 130.55 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि इस फिल्म का बजट सिर्फ 30 करोड़ था. ऐसे में ये फिल्म पहले ही ब्लॉकबस्टर का तमगा पा चुकी है.

दुलकर सलमान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और डोमिनिक अरुण ने डायरेक्शन संभाला है. 'लोका यूनिवर्स' की ये पहली फिल्म है और इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 22 दिन में 262.50 करोड़ रुपये बटोर चुकी है.

'जॉली एलएलबी 3' भी नहीं रोक पाई इन साउथ फिल्मों की कमाई

भले ही अक्षय कुमार और अरशद वारसी की 'जॉली एलएलबी 3' को ओपनिंग डे पर बंपर कमाई मिली हो और पहले ही दिन ये 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हो, लेकिन इस फिल्म के सामने भी छोटे बजट की 'मिराय'-'लोका चैप्टर 1' की कमाई में कोई असर नहीं पड़ा है.