OTT पर डबल धमाका! Netflix और Hotstar पर दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रिलीज डेट कंफर्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाNetflix और Hotstar का बड़ा धमाका, दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की OTT रिलीज डेट कंफर्म

Netflix और Hotstar का बड़ा धमाका, दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की OTT रिलीज डेट कंफर्म

मलयालम फिल्मों को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिलता है. फैंस मलयालम फिल्मों को काफी पसंद करते हैं. अब दो मलयालम फिल्में ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 08:27 PM (IST)
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इस शुक्रवार को फिल्म लवर के लिए ओटीटी पर दो शानदार मलयालम फिल्में रिलीज होने वाली हैं. अगर आप मलयालम फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये फ्राइडे जबरदस्त होने वाला है. फिल्म 'वाझा 2' और 'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' रिलीज होने वाली हैं.

'वाझा 2' कहां देख पाएंगे?
फिल्म की बात करें तो ये 2024 में आई 'वाझा' का सीक्वल है. 'वाझा' जबरदस्त हिट हुई थी. फिल्म ने 125 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में हशीर एच, एलन बिन सिराज, अजिन जॉय और विनायक वी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का डायरेक्शन सविन एसए ने किया है. इमेजिन सिनेमाज, WBTS प्रोडक्शंस, शाइन स्क्रीन्स, सिग्नेचर स्टूडियोज और आइकॉन स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है. वाझा 2 को आप 8 मई से ओटीटी पर रिलीज होगी. फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

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'वाझा 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'वाझा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 233.83 करोड़ की कमाई की. वहीं फिल्म ने 148.08  करोड़ ग्रॉस कमाए. वहीं ओवरसीज मार्केट में 85.75 करोड़ कमाए. फिल्म ने नेट 128.18 करोड़ कमाए. वाझा 2 ने 5.51 करोड़ से ओपनिंग की थी. वहीं फिल्म ने पहले हफ्ते में 55.05 करोड़ कमाए. फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 41.35 करोड़ कमाए. फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 17.45 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म ने चौथे हफ्ते में 12.50 करोड़ कमाए.

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'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' की ओटीटी रिलीज

'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' 2024 की फिल्म 'भरतनाट्यम' की सीक्वल है. 'भरतनाट्यम' ब्लॉकबस्टर हिट थी. फिल्म ने 40 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म में सैजू कुरुप, सूरज वेंजारामूडु, जगदीश और विनय फोर्ट मुख्य भूमिका में हैं. कृष्णदास मुरली ने फिल्म को डायरेक्ट की. 

'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' भी 8 मई को रिलीज होगी. वहीं 'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' को आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. फैंस ओटीटी पर फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. 'भरतनाट्यम 2 मोहिनीअट्टम' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 38.94 करोड़ कमाए थे. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 28.44 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं ओवरसीज मार्केट में 10.50 करोड़ कमाए.

Published at : 05 May 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Malayalam Vaazha 2 Bharathanatyam 2
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