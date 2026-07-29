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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Box Office DAY Day 7: विजय की फिल्म की 250 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड

Jana Nayagan Box Office DAY Day 7: विजय की फिल्म की 250 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड

'जन नायकन' में थलपति विजय लीड रोल में नजर आ रहे हैं. उनकी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. अब फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jul 2026 09:53 PM (IST)
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थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और माइलस्टोन पार कर लिया है. फिल्म को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. थलपति विजय की आखिरी फिल्म को फैंस भर-भरकर प्यार दे रहे हैं. फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

250 करोड़ का आंकड़ा किया पार
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 7 दिनों में वर्ल्डवाइड 250 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है. वहीं तमिलनाडु में फिल्म ने 100 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

'जन नायकन' ने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 246 करोड़ की कमाई की थी. वहीं तमिलनाडु में फिल्म ने 97 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. लेकिन अब 7वें दिन रात 9 बजे तक फिल्म ने तमिलनाडु में 100 करोड़ ग्रॉस का आंकड़ा पार कर लिया. इसी के साथ फिल्म ऐसा करने वाली थलपति विजय की नौंवी फिल्म बन गई है.


Jana Nayagan Box Office DAY Day 7: विजय की फिल्म की 250 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड

'जन नायकन' का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने 42.70 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म को 13,067 शोज मिले थे और 41.6 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म न 21.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे दिन फिल्म ने 28.90 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म ने 32 करोड़ कमाए थे. पांचवें दिन फिल्म ने 10.65 करोड़ कमाए. छठे दिन फिल्म ने 8 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं सातवें दिन रात 9 बजे फिल्म ने 4.61 करोड़ कमाए.

फिल्म ने टोटल नेट 148.01 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं ग्रॉस 173.01 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

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एक्टिंग से रिटायरमेंट

फिल्म को एच विनोथ ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में थलपति विजय के अलावा पूजा हेगड़े, ममिथा बैजू, बॉबी देओल जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म में थलपति विजय अपने एक्शन अवतार में दिखें. ये थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. दरअसल, विजय ने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली है. विजय अब पॉलिटिक्स में अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं. वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. इसीलिए उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ली है. 

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वहीं फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म जनवरी महीने में पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला. इसी वजह से फिल्म पोस्टपोन हो गई. फिर टलते-टलते फिल्म जुलाई में जाकर रिलीज हुई. फिल्म को सेंरर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला है. ये फिल्म बीच में एचडी क्वालिटी में लीक भी हो गई थी. वहीं हाल ही में खबरें आई थीं कि फिल्म के चेन्नई में कुछ शोज भी कैंसिल और पोस्टपोन भी हुए थे. 

दरअसल, कुछ फैमिली को छोटे बच्चों के साथ फिल्म देखते हुए देखा गया था. इसके बाद थिएटर में पुलिस पहुंचीं और शो बंद करवाना पड़ा. फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है. इसीलिए बच्चे ये फिल्म नहीं देख सकते. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:53 PM (IST)
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