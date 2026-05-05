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(Source: ECI/ABP News)
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बॉक्स ऑफिस: 'कॉकटेल 2' से हैट्रिक लगाएंगी कृति सेनन, डबल डिजिट में होगी ओपनिंग?

कृति सेनन को फिल्म कॉकटेल 2 में देखा जाएगा. ये फिल्म 19 जून को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 06:10 PM (IST)
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एक्ट्रेस कृति सेनन सक्सेस का स्वाद चख रही हैं. उनकी 'तेरी बातों में उलझा जिया', 'तेरे इश्क में' जैसी फिल्मों को पसंद किया गया. अब वो 'कॉकटेल 2' में दिखेंगी. इस फिल्म में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे.

फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म 19 जून को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म का पहला गाना 'जब तलक' रिलीज हो चुका है. गाने को फैंस ने काफी पसंद किया. ये एक लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. फिल्म को लेकर अच्छा हाईप है और यूथ ऑडियंस को टारगेट किया गया है.

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'कॉकटेल 2' की डबल डिजिट में होगी ओपनिंग?

फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं. कोईमोई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक फिल्म के 10 करोड़ की ओपनिंग की खबरें हैं. अगर ऐसा हुआ तो कृति सेनन डबल डिजिट ओपनिंग में हैट्रिक लगाएंगी. इससे पहले कृति सेनन की 'तेरे इश्क में' ने 15.81 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं 'क्रू' ने 10.21 करोड़ की ओपनिंग की थी. अब कृति 'कॉकटेल 2' से हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं.

फिल्म के बारे में बात करें तो इसे होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है. वहीं दिनेश विजान के मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 2012 में आई 'कॉकटेल' का सीक्वल है. 'कॉकटेल' में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी जैसे स्टार्स नजर आए थे. फिल्म ने 122 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था.

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कृति सेनन की फिल्में

कृति सेनन की बात करें उन्होंने 2014 में फिल्म हीरोपंती से डेब्यू किया था. इस फिल्म को पंसद किया गया. कृति सेनन चर्चा में आ गई थीं. उन्होंने दिलवाले, राबता, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, अर्जुन पटियाला, हाउसफुल 4 पानीपत, मिमी, हम दो हमारे दो, बच्चन पांडे, भेड़िया, शहजादा, आदिपुरुष, गणपथ जैसी फिल्में कीं. मिमी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिली था. एक्ट्रेस इस फिल्म में सेरोगेट मदर बनी थीं.

Published at : 05 May 2026 06:10 PM (IST)
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