तेलुगु इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू बीते दिनों एसएस राजामौली की फिल्म SSMB29 की शूटिंग में बिजी थे. लेकिन अब अभिनेता ने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला है. दरअसल आज एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की जिसमे उन्हें वेकेशन एंजॉय करते देखा गया.

मालदीव में राहत की सांस ले रहे हैं महेश बाबू

आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. अभिनेता ने SSMB29 की शूटिंग के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं. आज सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें महेश बाबू समंदर के बीचों बीच पोज देते नजर आ रहे हैं.

हालांकि इस तस्वीर में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है. बिखरे बालों और कैजुअल वाइट टीशर्ट में वो सीढ़ी पकड़ कर खड़े नजर आ रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस फिल्म में महेश बाबू का लुक कुछ अलग होगा इसलिए उन्होंने आपका फेस रिवील नहीं किया है.

View this post on Instagram A post shared by Mahesh Babu (@urstrulymahesh)

फैंस भी दे रहे हैं जबरदस्त रिएक्शन

महेश बाबू के इस पोस्ट पर उनके फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. काफी दिनों बाद अपने एक्टर का ऐसा अंदाज देख नेटीजेंस भी उनके दीवाने हो गए हैं.

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'असली तूफान' तो वहीं दूसरे ने लिखा, 'मैं देख सकता हूं कि शेर भी तैर सकता है'. यूजर्स ने अपने लाइक्स और कॉमेंट्स की जरिए महेश बाबू के इस लेटेस्ट पोस्ट पर अपना खूब बरसाया है. साथ ही ऑडियंस का ऐसा इंगेजमेंट देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि SSMB29 को लेकर दर्शकों के बीच कितना क्रेज है.



फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी मूवी है SSMB29

एस एस राजामौली की इस फिल्म में आपको एक्शन और एडवेंचर का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. इस फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. हिंदुस्तान टाइम्स ने केन्या के एक मीडिया आउटलेट द स्टार का हवाला देते हुए बताया कि इस फिल्म का बजट 135 मिलियन यानी 1,118 करोड़ है.

इस हिसाब से SSMB29 एशियन फिल्म हिस्ट्री में बनने वाली सबसे महंगी मूवी है. बता दें, फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू हो चुकी है. स्टारकास्ट ने ओडिशा और हैदराबाद जैसे लोकेशन में अपने मेजर शेड्यूल शूट कर लिया है.

सोशल मीडिया पर कई बार शूटिंग की तस्वीरें और विडियोज वायरल हो चुके हैं. फिल्म के निर्माता एस एस राजामौली ने शेयर बताया था कि मूवी से जुड़ी बड़ी अपडेट वो नवंबर के महीने में शेयर करने वाले हैं.