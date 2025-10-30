हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSSMB29 के शूट से ब्रेक लेकर मालदीव पहुंचे महेश बाबू, समंदर के बीच तस्वीर देख फैंस ने कहा 'असली तूफान'

SSMB29 के शूट से ब्रेक लेकर मालदीव पहुंचे महेश बाबू, समंदर के बीच तस्वीर देख फैंस ने कहा 'असली तूफान'

Mahesh Babu Maldives Trip: एसएस राजामौली की फिल्म के शूटिंग से थोड़ा टाइम निकाल महेश बाबू मालदीव में ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं. फैंस के साथ उन्होंने अपने ट्रिप की एक झलक शेयर की है. आप भी देखिए तस्वीर

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

तेलुगु इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू बीते दिनों एसएस राजामौली की फिल्म SSMB29 की शूटिंग में बिजी थे. लेकिन अब अभिनेता ने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला है. दरअसल आज एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की जिसमे उन्हें वेकेशन एंजॉय करते देखा गया. 

मालदीव में राहत की सांस ले रहे हैं महेश बाबू 
आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर महेश बाबू ने अपने लेटेस्ट पोस्ट से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. अभिनेता ने SSMB29 की शूटिंग के बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं. आज सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें महेश बाबू समंदर के बीचों बीच पोज देते नजर आ रहे हैं.

हालांकि इस तस्वीर में उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है. बिखरे बालों और कैजुअल वाइट टीशर्ट में वो सीढ़ी पकड़ कर खड़े नजर आ रहे हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस फिल्म में महेश बाबू का लुक कुछ अलग होगा इसलिए उन्होंने आपका फेस रिवील नहीं किया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahesh Babu (@urstrulymahesh)

फैंस भी दे रहे हैं जबरदस्त रिएक्शन
महेश बाबू के इस पोस्ट पर उनके फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है. काफी दिनों बाद अपने एक्टर का ऐसा अंदाज देख नेटीजेंस भी उनके दीवाने हो गए हैं.

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'असली तूफान' तो वहीं दूसरे ने लिखा, 'मैं देख सकता हूं कि शेर भी तैर सकता है'. यूजर्स ने अपने लाइक्स और कॉमेंट्स की जरिए महेश बाबू के इस लेटेस्ट पोस्ट पर अपना खूब बरसाया है. साथ ही ऑडियंस का ऐसा इंगेजमेंट देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि SSMB29 को लेकर दर्शकों के बीच कितना क्रेज है.
SSMB29 के शूट से ब्रेक लेकर मालदीव पहुंचे महेश बाबू, समंदर के बीच तस्वीर देख फैंस ने कहा 'असली तूफान

फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी मूवी है SSMB29
एस एस राजामौली की इस फिल्म में आपको एक्शन और एडवेंचर का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. इस फिल्म में महेश बाबू के अलावा प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. हिंदुस्तान टाइम्स ने केन्या के एक मीडिया आउटलेट द स्टार का हवाला देते हुए बताया कि इस फिल्म का बजट 135 मिलियन यानी 1,118 करोड़ है.

इस हिसाब से SSMB29 एशियन फिल्म हिस्ट्री में बनने वाली सबसे महंगी मूवी है. बता दें, फिल्म की शूटिंग अप्रैल से शुरू हो चुकी है. स्टारकास्ट ने ओडिशा और हैदराबाद जैसे लोकेशन में अपने मेजर शेड्यूल शूट कर लिया है.

सोशल मीडिया पर कई बार शूटिंग की तस्वीरें और विडियोज वायरल हो चुके हैं. फिल्म के निर्माता एस एस राजामौली ने शेयर बताया था कि मूवी से जुड़ी बड़ी अपडेट वो नवंबर के महीने में शेयर करने वाले हैं.

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Priyanka Chopra SSMB29
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
'लालटेन युग वाले बिहार को नहीं दे पाएंगे बिजली', पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में RJD पर कसा तंज
दिल्ली NCR
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों से उम्मीद
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
शिल्पा शेट्टी की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
फलोदी सट्टा बाजार में कैसे तय होते हैं रेट, जानें नीतीश, तेजस्वी से लेकर BJP-RJD तक के भाव?
शिक्षा
Rajasthan VDO Admit Card 2025: राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा के आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
ट्रेंडिंग
पैसा वसूल हो गया... दूल्हे की गाड़ी के आगे भाभी ने किया 'जहरीला डांस', लटके-झटके देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
पैसा वसूल हो गया... दूल्हे की गाड़ी के आगे भाभी ने किया 'जहरीला डांस', लटके-झटके देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget