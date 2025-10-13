हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में

साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में

Krithi Shetty Upcoming Films: कृति शेट्टी के पास एक के बाद एक धांसू फिल्मों का लाइनअप है. दिसंबर 2025 में एक्ट्रेस की एक के बाद एक 3 फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Oct 2025 08:01 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ एक्ट्रेस कृति शेट्टी इन दिनों खूब चर्चा में हैं. गाने 'अब्दी-अब्दी' में एक्ट्रेस के सिजलिंग मूव्स ने हर किसी को उनका दीवाना बना लिया है. 22 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली है. उनके पास एक के बाद एक धांसू फिल्मों का लाइनअप है. दिसंबर 2025 में ही कृति शेट्टी की एक या दो नहीं, बल्कि 3 फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं.

वा वथियार

  • कृति शेट्टी की फिल्म 'वा वथियार' दिसंबर 2025 में ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.
  • नलन कुमारसामी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
  • तमिल एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'वा वथियार' में कृति शेट्टी के साथ एक्टर कार्थी लीड रोल में नजर आएंगे.
  • इसके अलावा सत्यराज, राजकिरण, आनंदराज, शिल्पा मंजूनाथ और करुणाकरण भी फिल्म का हिस्सा होंगे.

साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में

लव इंश्योरेंस कंपनी

  • दिसंबर के महीने में ही कृति शेट्टी की फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' भी थिएटर्स में रिलीज होगी.
  • ये एक तमिल साई-फाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 18 दिसंबर 2025 बड़े पर्दे पर आएगी.
  • 'लव इंश्योरेंस कंपनी' को विग्नेश शिवान ने डायरेक्ट किया है जिसमें प्रदीप रंगनाथन बतौर लीड एक्टर दिखाई देंगे.
  • मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट महज 60 करोड़ रुपए है.

साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में

जिनी

  • कृति शेट्टी जयाराम रवि की तमिल फैंटेसी फिल्म 'जिनी' का भी हिस्सा हैं.
  • इस फिल्म को अर्जुनन जूनियर ने डायरेक्ट किया है.
  • 123 तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म दिसंबर 2025 में ही रिलीज हो सकती है.
  • 'जिनी' में कल्याणी प्रियदर्शन, वामिका गब्बी और देवयानी राजकुमारन भी अहम रोल में होंगे.
  • 'जिनी' से गाना 'अब्दी-अब्दी' रिलीज हो चुका है जिसमें कृति और कल्याणी के मूव्स फैंस को इंप्रेस कर रहे हैं.

साउथ की इस हसीना के लिए लकी होगा दिसंबर 2025, एक ही महीने में रिलीज होंगी 3 धांसू फिल्में

कृति शेट्टी का फिल्मी करियर
कृति शेट्टी ने साल 2021 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'उप्पेना' से एक्टिंग डेब्यू किया था. वो ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' में भी दिखाई दे चुकी हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने 'आ अम्मायी गुरिंची मीकू चेप्पली' (2022), 'माचेरला नियोजाकवर्गम' (2022) जैसी कई फिल्मों में काम किया है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 08:01 PM (IST)
