हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाRishab Shetty की 'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी में भी सुपर-डुपहिट, जानें कितने रिकॉर्ड बने और कितनी कमाई हुई

Rishab Shetty की 'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी में भी सुपर-डुपहिट, जानें कितने रिकॉर्ड बने और कितनी कमाई हुई

Kantara Chapter 1 Hindi Box Office: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' अब सिनेमाघरों से हट चुकी है. इस फिल्म ने 48 दिनों तक थियेटर पर राज किया है. लाइफटाइम जानें

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 20 Nov 2025 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

Kantara Chapter 1 Hindi Box Office: साउथ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई नए रिकॉर्ड बनाए. सात हफ्ते तक शानदार कमाई करने के बाद अब ये फिल्म थियेटर से हट चुकी है. लेकिन इतनी कमाई के बावजूद भी मेकर्स को एक अफसोस रह गया.

पहले जानते हैं ककि इस फिल्म ने लाइफटाइम कितना कलेक्शन किया है. 

कन्नड़ लैंग्वेज में बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म हिंदी सहित कुल 5 भाषाओं में रिलीज हुई. कमाई की बात करें तो सबसे ज्यादा कलेक्शन इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने किया. 

कमाल की बात ये रही कि 'कांतारा चैप्टर 1' ओटीटी पर रिलीज होने के बाद भी थियेटर में अच्छी कमाई करती है. मेकर्स ने इसके लिए एक नया पैंतरा अपनाया. हिंदी को छोड़कर बाकी चारों लैंग्वेज में इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया. ये वजह रही कि हिंदी वर्जन की कमाई बढ़ती रही. इस तरह 48 दिनों में इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 224 करोड़ की कमाई कर ली.

कांतारा चैप्टर की वीक वाइज कमाई

पहला हफ्ता- 110.1 करोड़
दूसरा हफ्ता – 54.57 करोड़ 
तीसरा हफ्ता – 28.95 करोड़
चौथा हफ्ता – 19.02 करोड़
पांचवा हफ्ता – 7.9 करोड़
छठा हफ्ता– 2.58 करोड़
44वें दिन – 12 लाख
45वें दिन – 25 लाख
46वें दिन – 33 लाख
47वें दिन – 10 लाख
48वें दि – 11 लाख

टोटल- 224.03 करोड़

ट्रेड आंकड़ों की जानकरी रखने वाली वेबसाइट सैकनिक (sacnilk.com) के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने वर्ल्डवाइड 851.01 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया. वहीं, इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 621.22 करोड़ है.

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ डब हिंदी फिल्में

ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने एक और रिकॉर्ड बना लिया. साउथ के हिंदी डब में सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गई है. 'सालार' और '2.0' को पीछे कर दिया है. 224 करोड़ की शानदार कमाई के साथ ये सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में 6ठें नंबर पर काबिज हो गई है.

हालांकि मेकर्स को ये अफसोस जरुर रह गया कि अगर ये फिल्म कुछ दिन थियेटर में और चलती तो शायद RRR का रिकॉर्ड तोड़ पाती और टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हो जाती.

आपको बताते हैं कि साउथ की उन टॉप 10 फिल्मों के बारे में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की.

फिल्म    कलेक्शन (करोड़ में-हिंदी वर्जन) 
पुष्पा 2        

 836.09 करोड़          
बाहुबली 2- द कन्क्लूजन- 

 511 करोड़ 
केजीएफ चैप्टर 2 

 434.62 करोड़  
कल्कि 2898 एडी 

 295 करोड़ 
आर आर आर 

 277 करोड़ 
Kantara: Chapter 1 

 224.03 करोड़
2.0 

 188 करोड़  
सालार 

 152 करोड़ 
साहो 

 149 करोड़
बाहुबली: द बिगनिंग  120 करोड़

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं 'कांतारा चैप्टर 1'
ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर कन्नड़, तेलुगू, मलयालम और तमिल लैंग्वेज में स्ट्रीम हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस का हिंदी वर्जन भी प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 नवंबर से हिंदी वर्जन को ओटीटी पर देखा जा सकेगा.

(NOTE: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े sacnilk.com और koimoi.com से लिए गए हैं.)

रेखा त्रिपाठी
Published at : 20 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 BOX OFFICE COLLECTION
