हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन? टॉप 10 की लिस्ट में साउथ का कब्जा, बॉलीवुड से सिर्फ दो नाम

इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन? टॉप 10 की लिस्ट में साउथ का कब्जा, बॉलीवुड से सिर्फ दो नाम

Ormax Top 10 Stars: ऑरमैक्स ने अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा पॉपुलर टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट जारी की है. दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में साउथ के मेल एक्टर्स का ज्यादा दबदबा नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 01:39 PM (IST)
बॉलीवुड से शाहरुख से सलमान खान और आमिर खान तक और साउथ से प्रभास से लेकर अल्लू अर्जुन तक तमाम ऐसे सितारे हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं अक्टूबर के महीने में भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार कौन रहा.ओरमैक्स ने अक्टूबर के महीने की टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक साउथ के एक्टर्स ने लिस्ट में बाजी मारी है जबकि बॉलीवुड से सिर्फ दो सितारे ही लिस्ट में जगह बना पाए हैं.

टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स में कौन बना नंबर 1
ओरमैक्स ने गुरुवार, 20 नवंबर को औरमैक्स स्टार्स इंडिया लव्स: मोस्ट पॉपुलप मेल स्टार्स इन इंडिया ( अक्टूबर 2025) जारी की है. इस लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के तमाम सितारों को पीछे छोड़ते हुए प्रभास ने नंबर 1 की पोजिशन हासिल की है. यानी अक्टूबर के महीने में दर्शकों के दिलों पर प्रभास का कब्जा रहा. दिलचस्प बात है कि इस लिस्ट में 8 पोजिशन पर साउथ के सितारों का दबदबा रहा है. जबकि बॉलीवुड से शाहरुख खान और सलमान खान ही लिस्ट में जगह बना पाए हैं.

किस सितारे को मिली कौन सी पोजिशन
बता दें कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर वजय ने बाजी मारी है. वहीं तीसरे नंबर पर अल्लू अर्जुन हैं. वही बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह मिल पाई है. पांचवें नंबर पर अजीत कुमार हैं. जबकि छठे नंबर पर जूनियर एनटीआर और सातवें नंबर पर महेश बाबू हैं. आठवीं पोजिशन राम चरण को मिली है और लिस्ट में 9वें पायदान पर पवन कल्याण हैं. वहीं टॉप 10 मेल स्टार्स की लिस्ट में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान को दसवीं पोजिशन हासिल हुई है.

 

बता दे कि ये लिस्ट एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट की गई है.  विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में फैले इन सितारों के फैंस अब लिस्ट को देखकर खुश हैं और कमेंट सेक्शन में रिएक्शन भी दे रहे हैं.

 

 

Published at : 20 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Prabhas Allu Arjun Vijay Shah Rukh Khan SALMAN KHAN Ormax Most Popular Male Stars
