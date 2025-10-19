Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने सिर्फ 18 दिन में जितना कमाया, उतना कमाने में 'गदर 2' को लगे थे 10 हफ्ते
Kantara Chapter 1 Box Office Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने सनी देओल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बस 18 ही दिनों में छू लिया है. फिल्म का आज का कलेक्शन लंबी छलांग लेते हुए बढ़ा है.
'कांतारा चैप्टर 1' ने ओपनिंग डे से लेकर अभी तक हर दिन एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिया की उन 12 फिल्मों में खुद को शामिल कर लिया जिन्होंने 500 करोड़ का बिजनेस किया था. अब फिल्म इस लिस्ट में भी इससे ऊपर मौजूद फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ने की शुरुआत कर दी है.
पिछले 18 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर मौजूद ऋषभ शेट्टी की फिल्म आज थर्ड वीकेंड के आखिरी दिन बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाती दिख रही है. अब फिल्म उस बॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जिसने 2023 में 'गदर' मचाते हुए ब्लॉकबस्टर टैग हासिल किया था. चलिए जानते हैं कौन सा रिकॉर्ड टूटने वाला है.
'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने 485.25 करोड़ रुपये का बिजनेस सिर्फ 15 दिनों में किया. सैक्निल्क के मुताबिक, 16वें और 17वें दिन ये कमाई 8.5 करोड़ और 12.9 करोड़ रही. वहीं आज 18वें दिन फिल्म की कमाई को छुट्टियों का फायदा मिलता दिखा है.
9:05 बजे तक 'कांतारा चैप्टर 1' ने 16.7 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 523.35 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'गदर 2' का रिकॉर्ड खतरे में
- साल 2023 में आई 'गदर 2' ने इतिहास रचा था. इसने न सिर्फ सनी देओल का कमबैक करवाया बल्कि 60 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 525.7 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब रही.
- 'गदर 2' को इतना कमाने में 10 हफ्ते का समय लगा था वहीं 'कांतारा चैप्टर 1' 18वें दिन ही इसके लाइफटाइम कलेक्शन के बेहद करीब पहुंच चुकी है.
'कांतारा चैप्टर 1' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
कन्नड़ सिनेमा की पेशकश 'कांतारा चैप्टर 1' को बनाने में होम्बले फिल्म्स ने 125 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और फिल्म इसका कई गुना वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर चुकी है. ऋषभ शेट्टी, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया की इस फिल्म ने 17 दिनों में 711 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.
