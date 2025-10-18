हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'कांतारा चैप्टर 1' बनी 12वीं 500 करोड़ी मूवी, इससे पहले सिर्फ इन 11 फिल्मों के नाम था ये रिकॉर्ड

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 17: 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 17वें दिन ही 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अब फिल्म इसके आगे की कमाई तेजी से करती जा रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 18 Oct 2025 05:08 PM (IST)
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 17वें दिन ही ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अभी तक इंडियन सिनेमा में सिर्फ 11 फिल्में ही बना पाई थीं. ये सैंडलवुड की दूसरी और भारतीय सिनेमा की अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री की 12वीं ऐसी फिल्म बन गई है जिसने इंडिया में 500 करोड़ रुपये के ऊपर का कलेक्शन कर लिया है.

इसके पहले की 11 फिल्में कौन सी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ये भी जानेंगे लेकिन पहले जान लेते हैं कि 'कांतारा चैप्टर 1' 500 करोड़ से कितना आगे निकल चुकी है.

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक पहले हफ्ते 337.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते फिल्म की कमाई 147.85 करोड़ हुई. 16वें दिन 8.5 करोड़ रुपये कमाते हुए फिल्म ने आज यानी 17वें दिन 5:05 बजे तक 4.75 करोड़ बटोर लिए हैं.

फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो ये 498.5 करोड़ हो चुका है यानी कुछ ही देर में ये 500 करोड़ होने वाला है. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

500 करोड़ी फिल्मों की लिस्ट

ये लिस्ट फिल्मों की कमाई से जुड़ा डेटा अपडेट करने वाली वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक है. ये पूरी लिस्ट आप नीचे दी गई टेबल में फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ देख सकते हैं.

फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
बाहुबली 2 562
केजीएफ 2 859.7
आरआरआर 782.2
कल्कि 2898 एडी 646.31
पुष्पा 2 1234.1
स्त्री 2 597.99
एनिमल 553.87
पठान 543.09
जवान 640.24
गदर 2 525.7
छावा 601.54
कांतारा चैप्टर 1 498.5 (कमाई अभी जारी है)
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

5000 साल पुरानी किवदंतियों पर आधारित इस फिल्म को सिर्फ 125 करोड़ रुपये के बजट में तैयार किया गया है. साल 2022 की ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' के इस प्रीक्वल को ऋषभ शेट्टी ने ही डायरेक्ट भी किया है और इसमें लीड रोल भी प्ले किया है.

फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, वर्ल्डवाइड भी दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है. यही वजह है कि ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया और रुक्मणी वसंत की फिल्म ने 16 दिनों में 694 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 18 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Tags :
Box Office Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Box Office Collection
