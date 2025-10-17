हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 'पुष्पा 2' से ज्यादा फायदा कमाया! अभी तक के आंकड़े चौंकाने वाले

Box Office: 'कांतारा चैप्टर 1' ने 'पुष्पा 2' से ज्यादा फायदा कमाया! अभी तक के आंकड़े चौंकाने वाले

Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 16: 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए हैं, अब फिल्म 'पुष्पा 2' को भी खास मामले में पीछे कर चुकी है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 17 Oct 2025 09:06 PM (IST)
Preferred Sources

'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी अपनी उपस्थिति मजबूत फिल्म की तरह बना रखी है. फिल्म 500 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ये आंकड़ा भी पार करने वाली है.

इतना ही नहीं इसने बजट से कई गुना कमाकर प्रॉफिट पर्सेंटेज के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी इंडियन ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए जानते हैं कैसे?

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऋषभ शेटटी की कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ रुपये कमाए और फिर दूसरे हफ्ते ये कमाई 147.85 करोड़ रही. अब आज यानी 16वें दिन 9:05 बजे तक फिल्म ने 7.07 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 492.32 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा अभी शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' का प्रॉफिट पर्सेंटेज 'पुष्पा 2' से ज्यादा

  • अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने इंडिया में 1234.1 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1742.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • कोईमोई के मुताबिक 'पुष्पा 2' का बजट 500 करोड़ था. इस हिसाब से फिल्म ने अपने बजट के 3 गुना से ज्यादा कमाया. फिल्म ने बजट का 348.42 प्रतिशत कमाया.
  • वहीं 'कांतारा चैप्टर 1' को सिर्फ 125 करोड़ में बनाया गया है और इसने 15 दिनों में वर्ल्डवाइड 681 करोड़ कमाते हुए बजट का 544.8 प्रतिशत ज्यादा कमा लिया.
  • 'कांतारा चैप्टर 1' ने 'पुष्पा 2' के मुकाबले बजट का ज्यादा गुना कमाई की. फिल्म ने अभी तक 5 गुना से ज्यादा कमा लिया है. अभी ये कमाई और भी बढ़ेगी क्योंकि फिल्म थिएटर्स में है. फाइनल लाइफटाइम कमाई के आंकड़े सामने आने के बाद प्रॉफिट पर्सेंटेज और ज्यादा हो जाएगा.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

ये फिल्म 2022 में आई ब्लॉकस्टर 'कांतारा' का सेकेंड पार्ट और प्रीक्वल है. दोनों ही फिल्मों को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी किया है और लीड रोल भी प्ले किया है. इस बार फिल्म में रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी अहम रोल में दिखे हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 17 Oct 2025 09:06 PM (IST)
Tags :
Box Office Rishab Shetty PUSHPA 2 Kantara Chapter 1 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
गुजरात
गुजरात के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?
गुजरात के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
बॉलीवुड
विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई
अमीरी में विवेक ओबेरॉय के सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
ट्रंप क्या हटा देंगे चीन पर लगा टैरिफ? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- 'ये टिकाऊ नहीं है'
गुजरात
गुजरात के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?
गुजरात के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
बॉलीवुड
विवेक ओबरॉय नेटवर्थ: अमीरी में इनके सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं, जानें कहां से होती है कमाई
अमीरी में विवेक ओबेरॉय के सामने रजनीकांत और अजय देवगन जैसे एक्टर्स कुछ भी नहीं
विश्व
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
H-1B वीजा फीस पर बढ़ी ट्रंप की टेंशन! भड़के US चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दर्ज कराया केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
ट्रेंडिंग
Video: महिला की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद, साइड से गुजरती ट्रेन के लोको पायलट को मारा पत्थर
Video: महिला की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद, साइड से गुजरती ट्रेन के लोको पायलट को मारा पत्थर
हेल्थ
लीवर हेल्थ के लिए इन चीजों से बचें नहीं तो लीवर डैमेज तय, अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी
लीवर हेल्थ के लिए इन चीजों से बचें नहीं तो लीवर डैमेज तय, अमेरिकी डॉक्टर की चेतावनी
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget