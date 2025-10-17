'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर अब भी अपनी उपस्थिति मजबूत फिल्म की तरह बना रखी है. फिल्म 500 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ये आंकड़ा भी पार करने वाली है.

इतना ही नहीं इसने बजट से कई गुना कमाकर प्रॉफिट पर्सेंटेज के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी इंडियन ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए जानते हैं कैसे?

'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

ऋषभ शेटटी की कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ रुपये कमाए और फिर दूसरे हफ्ते ये कमाई 147.85 करोड़ रही. अब आज यानी 16वें दिन 9:05 बजे तक फिल्म ने 7.07 करोड़ रुपये कमाते हुए टोटल 492.32 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा अभी शुरुआती है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

'कांतारा चैप्टर 1' का प्रॉफिट पर्सेंटेज 'पुष्पा 2' से ज्यादा

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' ने इंडिया में 1234.1 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1742.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

कोईमोई के मुताबिक 'पुष्पा 2' का बजट 500 करोड़ था. इस हिसाब से फिल्म ने अपने बजट के 3 गुना से ज्यादा कमाया. फिल्म ने बजट का 348.42 प्रतिशत कमाया.

वहीं 'कांतारा चैप्टर 1' को सिर्फ 125 करोड़ में बनाया गया है और इसने 15 दिनों में वर्ल्डवाइड 681 करोड़ कमाते हुए बजट का 544.8 प्रतिशत ज्यादा कमा लिया.

'कांतारा चैप्टर 1' ने 'पुष्पा 2' के मुकाबले बजट का ज्यादा गुना कमाई की. फिल्म ने अभी तक 5 गुना से ज्यादा कमा लिया है. अभी ये कमाई और भी बढ़ेगी क्योंकि फिल्म थिएटर्स में है. फाइनल लाइफटाइम कमाई के आंकड़े सामने आने के बाद प्रॉफिट पर्सेंटेज और ज्यादा हो जाएगा.

'कांतारा चैप्टर 1' के बारे में

ये फिल्म 2022 में आई ब्लॉकस्टर 'कांतारा' का सेकेंड पार्ट और प्रीक्वल है. दोनों ही फिल्मों को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट भी किया है और लीड रोल भी प्ले किया है. इस बार फिल्म में रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी अहम रोल में दिखे हैं.