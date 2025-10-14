हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSSKTK BO Day 12: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की दूसरे मंडे फिर घटी कमाई, जानें- बजट वसूलने के लिए अब चाहिए कितने करोड़?

SSKTK BO Day 12: 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की दूसरे मंडे फिर घटी कमाई, जानें- बजट वसूलने के लिए अब चाहिए कितने करोड़?

SSKTK BO Day 12: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का दूसरा वीकेंड शानदार रहा लेकिन दूसरे मंडे इस फिल्म के कलेक्शन में फिर गिरावट दर्ज की गई. अब इसका बजट वसूलना मुश्किल लग रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

शशांक खेतान निर्देशित ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को रिलीज से पहले दिन से ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से क्लैश करना पड़ रहा है जिसके चलते ये बंपर कमाई नहीं कर पाई है. ये फिल्म पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ा गई थी लेकिन दूसरे वीकेंड पर इसने अपने कलेक्शन में तेजी दिखाई और अच्छी-खासी कमाई कर ली. चलिए यहां जानते हैं वरुण धवन, रोहित सराफ और सान्या मल्होत्रा ​स्टारर फिल्म ने रिलीज के दूसरे मंडे यानी 12वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारीने 12वें दिन कितनी की कमाई?
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा से उम्मीदें तो बहुत थीं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. दरअसल इस फिल्म की कहानी दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई जिसके चलते पहले इसकी कमाई पर बड़ा असर पड़ा. हैरानी की बात ये है कि इस फिल्म को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं और ये अपना बजट भी वसूल नहीं कर पाई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 41.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद 9वें दिन इसकी कमाई 2.25 करोड़ रुपये रही. वहीं 10वें दिन इसके कलेक्शन में 44.44 फीसदी की तेजी आई और इसने 3.25 करोड़ कमाए. इसके बाद ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 11वें दिन भी 3.25 करोड़ ही कमाई.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.15 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के 12 दिनों का कुल कलेक्शन अब 51 करोड़ रुपये हो गया है.

कैसे बजट वसूल पाएगी ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने सेकंड वीकेंड पर अच्छी कमाई कर ली थी लेकिन दूसरे मंडे फिर ये बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई और इसकी कमाई में जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है. रिलीज के 12 दिनों बाद ये फिल्म 51 करोड़ का कलेक्शन कर पाई है. वहीं इस फिल्म की लागत 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए तो इसका अपने बजट को वसूल कर पाना मुश्किल लग रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है. 

Published at : 14 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Janhvi Kapoor Varun Dhawan Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
