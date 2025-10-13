ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1’ सिनेमाघरों में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. तब से ये फिल्म खूब रिकॉर्ड बना रही है. अपने शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत यह फिल्म पहले ही भारतीय सिनेमा की 12वीं सबसे बड़ी हिट और 2025 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बन चुकी है. इस पीरियड एक्शन थ्रिलर ने अपने पहले हफ्ते में साल 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. लेकिन दूसरे वीकेंड में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का छावा का रिकॉर्ड तोड़ने में कंतारा चैप्टर 1 फेल साबित हुई है.

‘छावा’ को मात नहीं दे पाई ‘कांतारा चैप्टर 1’

‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ रुपये कमाए था. वहीं अपने दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 22.25 करोड़ रुपये और जोड़े. जबकि दूसरे शनिवार को फिल्म ने 75% की छलांग लगाकर 39 करोड़ रुपये कमाए और दूसरे संडे को इसने 40 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके साथ ही दूसरे वीकेंड का कुल कलेक्शन 101.25 करोड़ रुपये हो गया. वहीं फिल्म का 11 दिनों का कुल कलेक्शन 438.65 करोड़ रुपये हो चुका है.

इसकी तुलना में, विक्की कौशल की 'छावा' ने अपने पहले हफ़्ते में 219.25 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दूसरे वीकेंड पर शुक्रवार को इसने 23.5 करोड़ रुपये, शनिवार को 44 करोड़ रुपये और रविवार को 40 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही फिल्म का दूसरे वीकेंड का कुल कलेक्शन 107.5 करोड़ रुपये हो गया. इस तरह यह 2025 का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दूसरा वीकेंड कलेक्शन बन गया. दूसरे हफ़्ते में विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना स्टाररइस फिल्म ने 180 करोड़ रुपये की कमाई की थी. जिससे फिल्म का कुल कलेक्शन 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया था.

‘कांतारा चैप्टर 1’ के लिए दूसरा हफ्ता है अहम

‘कांतारा चैप्टर 1’ के लिए दूसरा हफ़्ता बेहद अहम है क्योंकि इसी से तय होगा कि आने वाले दिनों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कब तक टिक पाएगी. वैसे इस फिल्म के पास इस हफ्ते भी खूब कमाई करने का मौका है क्योंकि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की 'थामा' और हर्षवर्धन राणे व सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को रिलीज़ हो रह है. तब तक ये फिल्म आराम से बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप सकती है.