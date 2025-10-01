हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहिट मशीन या फ्लॉप किंग? करियर में 16 फिल्में दे चुके 'सनी संस्कारी' वरुण धवन का कैसा रहा स्ट्राइक रेट

Varun Dhawan Film's Performance: वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. 16 साल के करियर में कैसा रहा एक्टर का परफॉर्मेंस और उनकी फिल्मों का कैसा रहा हाल आइए जानते हैं.

01 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर काफी बज बना हुआ है. सभी एक्टर की इस रॉम-कॉम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मेकर्स जो उम्मीद है कि शशांक खेतान और वरुण धवन की ये जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तबाही ले ही आएगी. लेकिन इसके पहले आइए जानते हैं 14 साल के करियर में वरुण धवन की 16 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया. 

वरुण धवन की हिट फिल्में
वरुण धवन ने 2012 में अपने करियर की शुरुआत की और डेब्यू फिल्म से ही छा गए. भले उनकी पहली फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. एक्टर की हिट फिल्म्स की लिस्ट और उनके लाइफटाइम कलेक्शन कुछ इस प्रकार हैं –

1. हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया (2014) – 76.81 करोड़

2. बदलापुर (2015) – 50.07 करोड़

3. एबीसीडी 2 (2015) – 105.74 करोड़

4. बद्रीनाथ की दुल्हनिया (2017) – 116.68 करोड़

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 2014 से लेकर 2017 तक एक्टर ने कुल चार हिट फिल्में दी हैं. अब सभी इसी बात का कयास लगा रहे हैं कि शायद 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' अब वरुण धवन का बेड़ा पार लगा दे.
अपने करियर में किया फ्लॉप फिल्मों का भी सामना
वरुण धवन की किस्मत अच्छी है कि उन्हें अपने लगभग दो दशक के करियर में सिर्फ तीन ही हिट फिल्मों का सामना करना पड़ा. भले इन तीनों फिल्मों ने शुरुआत अच्छी की लेकिन गुजरते दिन के साथ इनकी कमाई का आंकड़ा भी धीमा होते गया और ये फिल्में फ्लॉप साबित हुई.

1. कलंक (2019) – 80.35 करोड़

2. स्ट्रीट डांसर 3 डी (2020) – 68.28

3. बेबी जॉन (2024) – 35. 98
ये तो हुई एक्टर की फ्लॉप फिल्मों की बात. लेकिन हिट और फ्लॉप फिल्मों के अलावा भी एक्टर की कई मूवीज एवरेज और सेमी हिट भी रही आइए गौर करते हैं उन फिल्मों पर भी.

वरुण धवन की एवरेज फिल्में 
1. ढिशुम (2016) – 70 करोड़
2. अक्टूबर (2018) – 39.06 करोड़
3. जुग जुग जियो (2022) – 85.03 करोड़
4. भेड़िया (2022) – 66.65 करोड़
वरुण धवन की सेमी– हिट फिल्में
1. स्टूडेंट ऑफ द ईयर (2012) – 70 करोड़
2. मैं तेरा हीरो (2014) – 50.60 करोड़
3. दिलवाले (2015) – 148.72 करोड़
4. जुड़वा 2 (2017) – 138.61 करोड़
5. सुई धागा: मेड इन इंडिया (2018) – 79.02 करोड़
कैसा रहा वरुण धवन का स्ट्राइक रेट

इन सभी आंकड़ों को देखते हुए यही पता लगता है कि 14 साल के करियर में 16 फिल्मों के साथ वरुण धवन ने अच्छी पारी खेली है. उनकी सिर्फ 3 फिल्में बड़ी फ्लॉप रहीं. जबकि हिट, सेमी हिट और एवरेज फिल्मों को जोड़ दें तो 13 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. यानी वरुण धवन की कमाई करने वाली फिल्मों का औसत 80 प्रतिशत से ज्यादा है.

01 Oct 2025 02:09 PM (IST)
