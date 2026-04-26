ओटीटी पर दस्तक दे रही हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'राकासा', जानें कब और कहां होगी रिलीज

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते कोई न कोई नई फिल्म और सीरीज रिलीज होती रहती है. दर्शक भी हर वीकेंड घर पर बैठकर अच्छी फिल्म या वेब सीरीज देखना पसंद करते है. अगर आपको हॉरर-कॉमेडी फिल्म पसंद है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. साउथ की एक जबरदस्त फिल्म 'राकासा' थिएटर के बाद ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जिन लोगों ने इसे बड़े पर्दे पर मिस कर दिया है, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

123 तेलुगु के मुताबिक, फिल्म 'राकासा' 3 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और करीब एक महीने बाद 1 मई 2026 को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. इस फिल्म को प्लेटफॉर्म पर पहले ही लिस्ट कर दिया गया है, जिससे इसकी रिलीज कंफर्म मानी जा रही है. फिल्म में संगीथ शोभन और नयन सारिका लीड रोल में हैं, जिसका निर्देशन मनसा शर्मा ने किया है. फिल्म में डर के साथ कॉमेडी का भी जबरदस्त तड़का लगाया गया है, जो इसे शानदार बनाता है. साथ ही ओटीटी पर इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे सभी दर्शक इस फिल्म का मजा ले सकें.

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फिल्म की पूरी टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि थिएटर रिलीज के समय फिल्म को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म का निर्माण निहारिका कोनिडेला और उमेश कुमार बंसल ने किया है. वहीं सपोर्टिंग रोल में वेंनेला किशोर, ब्रह्माजी, तनिकेला भरानी और गेटअप श्रीनु जैसे कलाकार नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म को और मजेदार बनाया है. फिल्म का म्यूजिक अनुदीप देव ने तैयार किया है. ये फिल्म उन दर्शकों के लिए बढ़िया ऑप्शन है, जो हॉरर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं.

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