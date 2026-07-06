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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामोहनलाल का खुलासा, उनके पास हैं 10 हाथी के दांत और 13 हाथीदांत से बनी मूर्तियां, होगा डीएनए टेस्ट

मोहनलाल का खुलासा, उनके पास हैं 10 हाथी के दांत और 13 हाथीदांत से बनी मूर्तियां, होगा डीएनए टेस्ट

मोहनलाल ने हाल ही में 10 हाथी के दांत और हाथीदांत से बनी 13 मूर्तियों की जानकारी वन विभाग को दी है. इस मामले में अब इन सभी चीजों की कंफर्मेशन और सोर्स का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Jul 2026 05:10 PM (IST)
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मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल लंबे टाइम से हाथी के दांत वाले मामले को लेकर चर्चा में हैं. अब हाल ही में एक्टर ने केरल वन विभाग को जानकारी दी है कि उनके पास 10 हाथी के दांत और 13 हाथीदांत से बनी मूर्तियां हैं. ये कदम उन्होंने 2025 में इन हाथी दांतों से जुड़े उनके ओनरशिप सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद उठाया है.

क्या है मामला?
साल 2011 में मोहनलाल के घर पर हुई छापेमारी के दौरान कथित तौर पर हाथी के दांत और आइवरी से बनी कुछ कलाकृतियां मिली थीं, जिन्हें परिवार की विरासत का हिस्सा बताया गया था. इसके बाद इन्हें जब्त कर लिया गया, क्योंकि सरकारी अनुमति के बिना ऐसे सामान रखना गैरकानूनी है. इस मामले में मोहनलाल के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था. हालांकि, उनका कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन चीजों को अपने पास रखना गैरकानूनी है.

मोहनलाल ने दावा किया था कि ये हाथी के दांत एक पालतू हाथी के थे और उन्हें ये नहीं पता था कि इन्हें अपने पास रखना कानून के खिलाफ है. इसके बाद सरकार ने उन्हें हाथी के दांत घोषित करने की अनुमति दी और साल 2016 में उनके नाम ओनरशिप सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए.

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इसके बाद मोहनलाल ने 2016 और 2019 में सरकार से ये मामला बंद करने की मांग की, ये कहते हुए कि उन्होंने हाथी के दांत कानूनी तरीके से हासिल किए थे. हालांकि, उनकी ये मांग 2023 में खारिज कर दी गई. इसके बाद 2025 में केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि उनके नाम जारी किए गए ओनरशिप सर्टिफिकेट कानूनी रूप से वैध नहीं हैं. 

मोहनलाल का खुलासा
अब 2026 में मोहनलाल ने केरल वन विभाग के सामने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उनके पास 10 हाथी के दांत और 13 आइवरी मूर्तियां हैं. कोच्चि के मलयट्टूर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक, एक्टर ने ये जानकारी वन विभाग की एमनेस्टी स्कीम के तहत दी है, जिसके तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले वन्यजीव से जुड़े सामान की जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती.

कंफर्मेशन के लिए होगा डीएनए टेस्ट
घोषित की गई चीजों में भगवान कृष्ण, राम और तिरुपति बालाजी की 13 आइवरी मूर्तियां शामिल हैं, जिनका वेट करीब 46 किलोग्राम है. मोहनलाल का कहना है कि उनके पास मौजूद ज्यादातर हाथी के दांत उन्हें विरासत में मिले हैं या फिर तोहफे के रूप में मिले थे. अब वन विभाग इनकी कंफर्मेशन और सोर्स का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराएगा.

बता दें, मोहनलाल मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार हैं. चार दशक से ज्यादा लंबे करियर में वह 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं. उन्हें पद्म भूषण समेत कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है.

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Published at : 06 Jul 2026 05:10 PM (IST)
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