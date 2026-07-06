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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGatta Kusthi 2 BO: तीन दिन में ही इस तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

Gatta Kusthi 2 BO: तीन दिन में ही इस तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बजाया डंका, बना डाला ये बड़ा रिकॉर्ड

Gatta Kusthi 2 day 3 Box Office Collection: ऐश्वर्या लक्ष्मी और विष्णु विशाल की फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म में विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में हैं. फिल्म 3 जुलाई को रिलीज हुई और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिल रहा है. फिल्म ने 3 दिनों में ही रिकॉर्ड बना लिया है. फिल्म को चेल्ला अय्यव्यु ने डायरेक्ट किया है. आइए जानते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

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'गट्टा कुश्ती 2' का धमाकेदार कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन 6.20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2400 शोज मिले हैं और 45 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन कमाई के मामले में फिल्म को 25.3 परसेंट ग्रोथ मिली. 

फिल्म ने पहले दिन 2.70 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 4.95 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म ने नेट 13.85 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 15.93 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 18.78 करोड़ का कलेक्शन किया.

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'गट्टा कुश्ती 2' ने इस फिल्म को पछाड़ा

पहले वीकेंड के बाद फिल्म 2026 में कॉलीवुड की नौवीं बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने विद लव को पछाड़ दिया है. 'विद लव' ने 13.41 करोड़ का कलेक्शन किया था.

2026 की कॉलीवुड टॉप 10 ओपनिंग वीकेंड फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 'करुप्पु' (68 करोड़) पहले नबंर पर है. दूसरे नंबर पर 'कारा' (23.35 करोड़) है. तीसरे नंबर पर 'पराशक्ति' (22.6 करोड़) है. चौथे नंबर पर 'लव इंश्योरेंस कंपनी' (22.5 करोड़) है. पांचवें नंबर पर 'यूथ' (17.8 करोड़) है. छठे नंबर पर Thalaivar Thambi Thalaimaiyil (14.85 करोड़) है. सातवें नंबर पर 'थाई किझावी' (14.15 करोड़) है. आठवें पर 'ब्लास्ट' है. 'ब्लास्ट' ने 13.95 करोड़ कमाए थे. 

बता दें कि फिल्म में विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी के अलावा करुणास, काली वेंकट, मुनिशकांत और गजराज जैसे स्टार्स हैं. इन सभी ने पहले पार्ट में भी अहम रोल प्ले किए थे. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Jul 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Box Office Gatta Kusthi 2
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