रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को हिंदी भाषी राज्यों में ही नहीं बल्कि तेलुगु राज्यों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसे देखते हुए फिल्म मेकर्स इसके दूसरे भाग का अलग से तेलुगु डब वर्जन रिलीज करने जा रहे हैं. इसी के साथ फिल्म की सीक्वल के तेलुगु में रिलीज होने की डेट भी आ गई है. चलिए जानते हैं 'धुरंधर 2' तेलुगु में कब रिलीज होगी?

'धुरंधर 2' तेलुगु में कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है और अब इसके पार्ट 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इस बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर 2' की तेलुगु में रिलीज की डेट आ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, “धुरंधर 2 का तेलुगु वर्जन 19 मार्च 2026 को हिंदी वर्जन के साथ ही रिलीज होने वाला है.” रिपोर्ट में कहा गया है, “ पहले निर्माताओं ने धुरंधर 2 को 19 दिसंबर को तेलुगु में रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन डिस्ट्रिब्यूटर्स के फीडबैक के बाद ये आइडिया छोड़ दिया गया. तेलुगु दर्शकों का एक बड़ा वर्ग, खासतौर पर हैदराबाद और पूरे तेलंगाना में,ओरिजनल हिंदी वर्जन देखना पसंद करता है, न कि डबिंग से क्वालिटी में कोई छेड़छाड़.

'धुरंधर ' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है. दिन ब दिन इसके लिए दर्शकों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रिलीज के तीसरे वीकेंड पर इसने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है. फिल्म की कमाई की बात करें तो 'धुरंधर ' ने रिलीज के पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की कमाई की थी.

इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन 22.20 फीसदी ज्यादा रहा और इसने 253.25 करोड़ का कारोबार किया. वहीं तीसरे शुक्रवार इस फिल्म ने 22.5 करोड़ कमाए जबकि तीसरे शनिवार इसने 34. 25 करोड़ का कलेक्शन किया. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 17वें दिन तीसरे रविवार को 38.50 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद इसके 17 दिनों का कुल कलेक्शन अब 555.75 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर ' के बारे में

'धुरंधर ' का निर्देशन आदित्य धर ने किया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, सौम्या टंडन. अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन ने अहम रोल प्ले किया है.

