सिनेमाघरों में मौजूद कई नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच रणवीर सिंह की 17 दिन पुरानी ‘धुरंधर’ का डंका बज रहा है. वहीं जेम्स कैमरून की मच अवेटेड फिल्म ‘अवतार फायर एंड ऐश’ भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि ‘किस किस को प्यार करूं 2’ और ‘अंखाडा 2’ सहित थिएटर में मौजूद कई फिल्में मंदी की चपेट में हैं. चलिए यहां जानते हैं इन सभी फिल्मों ने संडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने तीसरे संडे को कितनी की कमाई?

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस पर तूफान आया हुआ है. इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते तो दमदार कमाई की ही थी वहीं तीसरे वीकेंड पर भी इसने धुआं उड़ा दिया और जबरदस्त कलेक्शन कर इतिहास रच दिया. फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘धुरंधर’ ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे संडे को 38.50 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म की 17 दिनों की कुल कमाई अब 555.75 करोड़ रुपये हो गई है.

अवतार: फायर एंड ऐश ने संडे को कितनी की कमाई?

जेम्स कैमरून की एक्शन-एडवेंचर फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश भारत में अच्छी कमाई कर रही है. हॉलीवुड की इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और दूसरे दिन 22.25करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अवतार: फायर एंड ऐश ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 25 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ अवतार: फायर एंड ऐश की तीन दिनों की कुल कमाई अब 66.25 करोड़ रुपये हो गई है.

अखंडा 2 ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?

नंदमुरी बालकृष्ण की फिल्म ‘अखंडा 2: थांडवम’ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 76.75 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे शुक्रवार इस फिल्म ने 1.7 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे शनिवार यानी नौवें दिन तेलुगु फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये कमाए. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक अखंडा 2 ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को 3.40 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म के 10 दिनों का कुल कलेक्शन 84.40 करोड़ रुपये हो गया है.

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी ने संडे को कितनी की कमाई?

संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही है. सिद्धांत राज सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 0.06 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी और दूसरे दिन 0.1 करोड़ रुपये कमाए. वही सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 12 लाख की कमाई है. जिसके बाद इसके तीन दिनों का कुल कलेक्शन अब 28 लाख रुपये हो गया है. संजय और महिमा के अलावा फिल्म में पल्लक लालवानी, व्योम यादव, श्रीकांत वर्मा और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.

'किस किसको प्यार करूं 2' ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. कपिल शर्मा, आयशा खान और पारुल गुलाटी स्टारर इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिली। हालांकि फिल्म ने अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहले हफ्ते में ही कमाई गिरने लगी. फिर शुक्रवार, 19 दिसंबर को जब जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' भारत में रिलीज हुई, तो 'किस किसको प्यार' के कारोबार में भारी गिरावट आई. सैक्निल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक इस, फिल्म ने अपने दूसरे शनिवार को 35 लाख रुपये की कमाई करने के बाद, 10वें दिन यानी दूसरे रविवार को कुल कमाई में 46 लाख रुपये और जोड़ दिए. जिसके बाद इसके 10 दिनों का टोटल कलेक्शन अब 11.88 करोड़ रुपये हो गया है.