हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOM Release Announcement: धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने

OM Release Announcement: धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने

OM Release Announcement: धनुष की अपकमिंग फिल्म 'D55' का टाइटल अनाउंस हो गया है. इसके साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 19 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार धनुष पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'D55' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. दर्शक इस एक्शन ड्रामा का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब फाइलनी धनुष की फिल्म 'D55' का टाइटल अनाउंस हो गया है. इसके साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.

कैसा है धनुष का लुक?
धनुष की अपकमिंग फिल्म का नाम 'ओम चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' है. फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, जिसमें उनका धांसू अवतार देखने को मिल रहा है. इस लुक में वो दमदार, इंटेंस और रॉ एक्शन वाइब दे रहे हैं. बारिश के बीच खड़े धनुष का पूरा अंदाज काफी डार्क और पावरफुल दिख रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wunderbar Films (@wunderbarfilms)

ये भी पढ़ें:- Cocktail 2 BO Day 1 Live Updates : पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़गी शाहिद कपूर की ‘कॉकटेल 2’, दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन 3 करोड़ के पार

पांच भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म
ब्लैक शर्ट और जीन्स में धनुष का भीगा हुआ लुक इसे और ज्यादा एग्रेसिव बना रहा है. एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थामे धनुष का ये अवतार बेहद खतरनाक और एक्शन से भरपूर नजर आ रहा है. ये फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divo Music (@divomusicofficial)

कब रिलीज होगी फिल्म?
'ओम चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' दो पार्ट में रिलीज होगी और इसका पहला पार्ट 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म को खुद धनुष प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. धनुष के अलावा इस फिल्म में ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म में एक्शन के साथ-साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा.

ये भी पढ़ें:-Cocktail 2 First Review: 'उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है', आ गया शाहिद, कृति और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू

और पढ़ें
Published at : 19 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Dhanush OM Film
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
OM Release Announcement: धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने
धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने
साउथ सिनेमा
Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
साउथ सिनेमा
'पेद्दी' की रफ्तार पड़ी सुस्त, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन, लेकिन मेकर्स ने फिल्म की कमाई बढ़ाने की चल दी है चाल
घटती जा रही 'पेद्दी' की कमाई, रिलीज के 15वें दिन किया सबसे कम कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Thursday Box Office: गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' का बजा डंका, 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर' की डूबी लुटिया, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
गुरुवार को 'मैं वापस आऊंगा' चमकी, 'भारत भाग्य विधाता','गवर्नर' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Nissan Tekton SUV: Patrol जैसा लुक, लेकिन Hybrid मिलेगा या नहीं? #nissan #tekton #autolive
US-Iran Peace Deal: ईरान-यूएस डील पर संकट! इजरायल-हिजबुल्ला विलेन? Explained |ABPLIVE
MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
UN के मंच से PAK को बताया राक्षस, कौन हैं भारत की बेटी अनुपमा सिंह, KPMG से UPSC तक का सफर
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
अब IPL में होगी युवराज सिंह की एंट्री, इस टीम के बनेंगे 'कोच'; जानें किस फ्रेंचाइजी में होंगे शामिल
साउथ सिनेमा
Box Office: 296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
296% प्रॉफिट कमाने वाली तमिल फिल्म, जो बिना शोर-शराबे के आई, धनुष की मूवी को भी चटाया धूल
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
इंडिया
Explained: 145 करोड़ आबादी पर सिर्फ 13,500 ट्रेनें! बिहार में हालत सबसे खराब, क्या कैंसिलेशन से क्लियर होंगे वेटिंग टिकट?
Explained: 145 करोड़ आबादी पर सिर्फ 13,500 ट्रेनें! क्या कैंसिलेशन से क्लियर होंगे वेटिंग टिकट?
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
होर्मुज स्ट्रेट से जहाज को भारत आने में कितना टाइम लगता है, खुलने के बाद कितने दिन में नॉर्मल होगी सप्लाई?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget