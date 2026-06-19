धनुष की मोस्ट अवेटेड फिल्म OM की रिलीज डेट का ऐलान, फर्स्ट लुक भी आया सामने

साउथ सुपरस्टार धनुष पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'D55' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. दर्शक इस एक्शन ड्रामा का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब फाइलनी धनुष की फिल्म 'D55' का टाइटल अनाउंस हो गया है. इसके साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. चलिए जानते हैं ये फिल्म कब रिलीज होगी.

कैसा है धनुष का लुक?

धनुष की अपकमिंग फिल्म का नाम 'ओम चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' है. फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है, जिसमें उनका धांसू अवतार देखने को मिल रहा है. इस लुक में वो दमदार, इंटेंस और रॉ एक्शन वाइब दे रहे हैं. बारिश के बीच खड़े धनुष का पूरा अंदाज काफी डार्क और पावरफुल दिख रहा है.

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पांच भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म

ब्लैक शर्ट और जीन्स में धनुष का भीगा हुआ लुक इसे और ज्यादा एग्रेसिव बना रहा है. एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थामे धनुष का ये अवतार बेहद खतरनाक और एक्शन से भरपूर नजर आ रहा है. ये फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

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कब रिलीज होगी फिल्म?

'ओम चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' दो पार्ट में रिलीज होगी और इसका पहला पार्ट 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म को खुद धनुष प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. धनुष के अलावा इस फिल्म में ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. फिल्म में एक्शन के साथ-साथ सस्पेंस भी देखने को मिलेगा.

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