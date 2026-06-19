पहले दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़गी ‘कॉकटेल 2’, सुबह 11 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार

होमी अदजानिया निर्देशित और शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फाइनली इस मच अवेटेड फिल्म ने 19 जून यानी आज शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं ऐसे में इसे लेकर बज भी सातवें आसमान पर है. इसी के साथ चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'कॉकटेल 2' एडवांस बुकिंग (Cocktail 2 Advance Booking Day 1)

कॉकटेल 2 की अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है. इस फिल्म ने सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म ने 1 लाख 61 हजार 693 टिकटों की प्री सेल की है और इससे इसने 5.57 करोड़ की कमाई की है. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ एडवांस बुकिंग कलेक्शन 8.83 करोड़ रुपये हुआ है.

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'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (Cocktail 2 Box Office Day 1 Live Updates)

'कॉकटेल 2'की अच्छी एडवांस बुकिंग के साथ ही इसकी शुरुआत भी अच्छी होती नजर आ रही हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने सुबह 11 बजे तक 1.17 करोड़ की कमाई कर ली है और इसकी ऑक्यूपेंसी 10.0% दर्ज की जा रही है. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.



कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 1 1.17 करोड़ (सुबह 11 बजे के आंकड़े) 10.0% कुल कलेक्शन 1.17 करोड़

'कॉकटेल 2' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

'कॉकटेल 2' की रिलीज से पहले ही फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखी जा रही है. ऐसे में ट्रेड एक्सपर्ट का अनुमान है कि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन 10 से 12 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोल सकती है. अगर इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो कलेक्शन बढ़ भी सकता है.



'कॉकटेल 2' के बारे में

बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 की सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर ब्लॉकबस्टर 'कॉकटेल' की सीक्वल है. इसमें शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन ने लीड रोल प्ले किया है और इसे होमा अदजानिया ने निर्देशित किया है जबकि मैडॉक्स फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है.

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