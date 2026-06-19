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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 First Review: 'उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है', आ गया शाहिद, कृति और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू

Cocktail 2 First Review: 'उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है', आ गया शाहिद, कृति और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू

Cocktail 2 First Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' आज सिनेमाघरों में पहुंच रही है. उससे पहले इसका फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 08:28 AM (IST)
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कृति सेनन, रश्मिका मंदाना और शाहिद कपूर स्टारर 'कॉकटेल 2' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. वहीं फाइली ये शुक्रवार (19 जून) को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस रोमांटिक ड्रामा को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और इसकी खूब एडवांस बुकिंग भी हुई है. इन सबके बीच 'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये फिल्म कैसी है?

'कॉकटेल 2' का फर्स्ट रिव्यू
दरअसल फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सबसे पहले फिल्म की एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूज़िक और ओवरऑल पैकेजिंग के बारे में डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि 'कॉकटेल 2' में क्या अच्छा है और क्या बुरा. तरण आदर्श ने रिव्यू में लिखा है, “ उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरती है... ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक, शानदार विज़ुअल्स और दिलचस्प कहानी, यह फिल्म हर मामले में स्कोर करती है.

हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए... हां, कॉकटेल 2 एक लव ट्राएंगल है, लेकिन यह आम फिल्मों जैसा नहीं है... न ही यह घिसे-पिटे रास्ते पर चलती है... असल में, कहानी में क्या होगा, इसका अंदाजा न लगा पाना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है.”

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'कॉकटेल 2' की कहानी है दमदार
तरण ने रिव्यू में आगे लिखा है, “डायरेक्टर होमी अदजानिया, जिन्होंने कॉकटेल [2012] भी डायरेक्ट की थी, ने पक्का किया है कि यह सीक्वल ओरिजिनल फिल्म या किसी दूसरी लव स्टोरी जैसी न लगे... फ़िल्म आज के ज़माने के रोमांस को दिखाती है, साथ ही उस इमोशनल गहराई को भी बनाए रखती है जिसने पहले पार्ट को इतना पॉपुलर बनाया था. लव रंजन और तरुण जैन की कहानी यकीनन फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है.

फ़िल्म का पहला हाफ इटली के सिसिली में सेट है, जो इसे शानदार विज़ुअल अपील देता है... रंग, गाने, लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इस हिस्से को टेक्निकली, विज़ुअल और इमोशनल तौर पर बेहतरीन बनाते हैं. दूसरे हाफ में ड्रामा और बढ़ता है और, प्री-क्लाइमैक्स के कुछ हिस्सों को छोड़कर, फिल्म का एंड बहुत संतोषजनक होता है.”

 

 
 
 
 
 
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'कॉकटेल 2' का साउंडट्रैक जबरदस्त
तरण ने फिल्म के म्यूजिक को भी शानदार बताया है. उन्होंने लिखा, “ प्रीतम का म्यूज़िक फ़िल्म के सबसे मज़बूत पहलुओं में से एक है... एक लव स्टोरी के लिए यादगार साउंडट्रैक जरूरी होता है, और 'कॉकटेल 2' में तीन जबरदस्त हिट गाने हैं, जिनमें 'माशूका' सबसे अच्छा है.

स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस शानदार
शाहिद कपूर बेहतरीन फॉर्म में हैं... इमोशनल सीन हों या हल्के-फुल्के पल, वे हर जगह कंफर्टेबल और असरदार दिखे हैं... फिल्म के आखिर से ठीक पहले वाले सीन में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है.

कृति सेनन ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है... उन्होंने मुश्किल सीन भी बहुत आसानी से निभाए हैं... असल में, वे फिल्म की सबसे शानदार कलाकार बनकर उभरी हैं. रश्मिका मंदाना ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके किरदार को चमकने का ज़्यादा मौका नहीं मिला... साथ ही, बेहतर असर छोड़ने के लिए उन्हें अपने हिंदी उच्चारण पर काम करने की ज़रूरत है.

आखिरी बात? कॉकटेल 2 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेस हासिल करने वाली सभी खूबियां मौजूद हैं.”

'कॉकटेल 2' का रनटाइम और रेटिंग
खबरों के मुताबिक, फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से 'A' सर्टिफिकेट मिला है. रिपोर्ट्स में फिल्म का रनटाइम लगभग 150 मिनट बताया जा रहा है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना इस सीक्वल में मुख्य भूमिकाओं में हैं. सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर पहला भाग 'कॉकटेल' हिट साबित हुआ था. अपने शानदार म्यूजिक की वजह से इस फिल्म ने दर्शकों के बीच खूब धूम मचाई थी. क्या 'कॉकटेल 2' पहले पार्ट से भी बेहतर साबित होगी? ये देखने वाली बात होगी.

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Published at : 19 Jun 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
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