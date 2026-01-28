एटली की AA22XA6 में अलग अवतार में दिखेंगी दीपिका पादुकोण, बोले- 'वो मेरा लकी चार्म हैं'

फिल्ममेकर एटली दीपिका पादुकोण के साथ जवान में काम कर चुके हैं. उनकी फिल्म जवान सुपरहिट साबित हुई थी.जवान के बाद एटली एक बार फिर दीपिका पादुकोण के साथ काम करने जा रहे हैं और उन्होंने फिर से एक्ट्रेस की तारीफ की है. एटली तेलुगू पैन इंडिया फिल्म AA22xA6 बना रहे हैं. जिसमें अल्लू अर्जुन लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली हैं. एटली ने दीपिका को अपना लकी चार्म कहा है और हिंट दी है कि फिल्म में दीपिका का नया वर्जन देखने को मिलने वाला है.

एटली ने हाल ही में इंडिया टुडे से खास बातचीत में दीपिका पादुकोण के साथ दूसरी बार काम करने को लेकर बात की. एटली ने दीपिका के मां बनने के बाद फिल्मों में उनकी वापसी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट शेयर की.

दीपिका है लकी चार्म

दीपिका ने कहा- हां, वो मेरी लकी चार्म हैं. ये दीपिका के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, और वो कमाल की हैं, वो अनबिलिवेबल हैं. एटली ने बताया कि ये फिल्म दीपिका का बिल्कुल अलग साइड दिखाएगी, जो मां बनने के बाद स्क्रीन पर उनकी वापसी है.

पहली बार अल्लू अर्जुन के साथ करेंगी काम

AA22xA6 से दीपिका पादुकोण पहली बार अल्लू अर्जुन के साथ काम करने जा रही हैं. एटली ने इस प्रोजेक्ट को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म बताया है और खुलासा किया है कि टीम अपने विजन को सच करने के लिए बिना थके काम कर रही है.एटली ने कहा- 'हर दिन, हम कुछ न कुछ नया खोज रहे हैं. मुझे पता है कि हर कोई फिल्म के बारे में सुनना चाहता है. और सच कहूं तो, अपने दर्शकों से ज्यादा, मैं उन्हें सब कुछ बताने का इंतजार कर रहा हूं. हम इस पर काम करते हुए रातों की नींद खराब कर रहे हैं. मुझे पता है कि ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन हम भी उतने ही एक्साइटेड हैं. हम सबके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रहे हैं. और एक बार जब यह पूरा हो जाएगा, तो मेरा यकीन मानिए, हर कोई इसका पूरा मजा लेगा.'

