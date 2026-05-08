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एक्टिंग के लिए छोड़ी पढ़ाई, फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं विजय
Vijay education: सुपरस्टार विजय तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल है कि विजय कितने पढ़ें-लिखें हैं. तो चलिए जानते हैं.
तमिलनाडु चुनाव में 108 सीटें जीतने के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. लोगों के मन में उनकी एजुकेशन को लेकर भी सवाल उठ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर विजय कितने पढ़े-लिखे हैं.
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Published at : 08 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :Vijay
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