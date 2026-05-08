एक्टिंग के लिए छोड़ी पढ़ाई, फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं विजय

विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस मार्कशीट के अनुसार, थलापति विजय पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट थे. उन्हें दसवीं बोर्ड परीक्षा में कुल 1100 में से 711 अंक हासिल किए थे यानी लगभग 65 प्रतिशत नंबर.