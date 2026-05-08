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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाएक्टिंग के लिए छोड़ी पढ़ाई, फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं विजय

एक्टिंग के लिए छोड़ी पढ़ाई, फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, जानिए कितने पढ़े-लिखे हैं विजय

Vijay education: सुपरस्टार विजय तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल है कि विजय कितने पढ़ें-लिखें हैं. तो चलिए जानते हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 08 May 2026 04:14 PM (IST)
Vijay education: सुपरस्टार विजय तमिलनाडु चुनाव में जीत के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल है कि विजय कितने पढ़ें-लिखें हैं. तो चलिए जानते हैं.

तमिलनाडु चुनाव में 108 सीटें जीतने के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. लोगों के मन में उनकी एजुकेशन को लेकर भी सवाल उठ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर विजय कितने पढ़े-लिखे हैं.

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22 जून 1974 को चेन्नई में जन्में विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के फातिमा स्कूल, कोडंबक्कम से की. इसके बाद उन्होंने बालालोक स्कूल, विरुगंबक्कम से स्कूली शिक्षा पूरी की.
22 जून 1974 को चेन्नई में जन्में विजय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के फातिमा स्कूल, कोडंबक्कम से की. इसके बाद उन्होंने बालालोक स्कूल, विरुगंबक्कम से स्कूली शिक्षा पूरी की.
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विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस मार्कशीट के अनुसार, थलापति विजय पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट थे. उन्हें दसवीं बोर्ड परीक्षा में कुल 1100 में से 711 अंक हासिल किए थे यानी लगभग 65 प्रतिशत नंबर.
विजय की 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस मार्कशीट के अनुसार, थलापति विजय पढ़ाई में कोई टॉपर नहीं बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट थे. उन्हें दसवीं बोर्ड परीक्षा में कुल 1100 में से 711 अंक हासिल किए थे यानी लगभग 65 प्रतिशत नंबर.
Published at : 08 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Vijay

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