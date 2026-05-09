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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाHappy Birthday Sai Pallavi: जब साई पल्लवी ने फिल्म डायरेक्टर को समझ लिया था 'स्टॉकर', पुलिस में करने वाली थीं शिकायत

Happy Birthday Sai Pallavi: जब साई पल्लवी ने फिल्म डायरेक्टर को समझ लिया था 'स्टॉकर', पुलिस में करने वाली थीं शिकायत

साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने एक बार एक फिल्म डायरेक्टर को स्टॉकर समझ लिया था. उन्हें लगा था कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ.

By : आईएएनएस  | Updated at : 09 May 2026 12:00 PM (IST)
साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने एक बार एक फिल्म डायरेक्टर को स्टॉकर समझ लिया था. उन्हें लगा था कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ.

साउथ सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल साई पल्लवी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी नेचुरल एक्टिंग, शानदार डांस और बिना मेकअप वाले अंदाज से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है. फिल्मों में उनका हर किरदार बेहद अलग होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब साई पल्लवी ने एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर को स्टॉकर समझ लिया था. उन्हें लगा था कि कोई अजनबी बार-बार उनका पीछा कर रहा है. बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ और साई पल्लवी रातोंरात स्टार बन गईं.

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साई पल्लवी का जन्म 9 मई 1992 को तमिलनाडु के कोटागिरी में हुआ था. उनका पूरा नाम साई पल्लवी सेंथामरई कन्नन है. उनके पिता सेंथामरई कन्नन सरकारी नौकरी में थे, जबकि मां राधा कन्नन डांस में रुचि रखती थीं. बचपन से ही साई पढ़ाई में काफी अच्छी थीं. वह डॉक्टर बनना चाहती थीं, जिसके चलते उन्होंने जॉर्जिया की एक यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की.
साई पल्लवी का जन्म 9 मई 1992 को तमिलनाडु के कोटागिरी में हुआ था. उनका पूरा नाम साई पल्लवी सेंथामरई कन्नन है. उनके पिता सेंथामरई कन्नन सरकारी नौकरी में थे, जबकि मां राधा कन्नन डांस में रुचि रखती थीं. बचपन से ही साई पढ़ाई में काफी अच्छी थीं. वह डॉक्टर बनना चाहती थीं, जिसके चलते उन्होंने जॉर्जिया की एक यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई की.
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हालांकि, पढ़ाई के साथ-साथ साई पल्लवी को डांस का भी बेहद शौक था. उन्होंने कभी प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन टीवी पर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय का डांस देखकर खुद सीखा. वह कई डांस रियलिटी शोज में भी नजर आईं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने छोटे-मोटे रोल और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन तब उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली.
हालांकि, पढ़ाई के साथ-साथ साई पल्लवी को डांस का भी बेहद शौक था. उन्होंने कभी प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन टीवी पर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय का डांस देखकर खुद सीखा. वह कई डांस रियलिटी शोज में भी नजर आईं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने छोटे-मोटे रोल और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन तब उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली.
Published at : 09 May 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Sai Pallavi Happy Birthday Sai Pallavi

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