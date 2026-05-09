हालांकि, पढ़ाई के साथ-साथ साई पल्लवी को डांस का भी बेहद शौक था. उन्होंने कभी प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन टीवी पर माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय का डांस देखकर खुद सीखा. वह कई डांस रियलिटी शोज में भी नजर आईं. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने छोटे-मोटे रोल और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन तब उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली.