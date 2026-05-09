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Happy Birthday Sai Pallavi: जब साई पल्लवी ने फिल्म डायरेक्टर को समझ लिया था 'स्टॉकर', पुलिस में करने वाली थीं शिकायत
साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी ने एक बार एक फिल्म डायरेक्टर को स्टॉकर समझ लिया था. उन्हें लगा था कि कोई लगातार उनका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ.
साउथ सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल साई पल्लवी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी नेचुरल एक्टिंग, शानदार डांस और बिना मेकअप वाले अंदाज से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है. फिल्मों में उनका हर किरदार बेहद अलग होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था, जब साई पल्लवी ने एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर को स्टॉकर समझ लिया था. उन्हें लगा था कि कोई अजनबी बार-बार उनका पीछा कर रहा है. बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ और साई पल्लवी रातोंरात स्टार बन गईं.
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Published at : 09 May 2026 11:33 AM (IST)
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