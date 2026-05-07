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मदर्स डे को बनाना है खास? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये दिल छू लेने वाली मलयालम फिल्में
Mother’s Day 2026: मदर्स डे पर कुछ खास फिल्मों की तलाश कर रहे है? तो ये खबर आपके लिए ही है. हम लेकर आए है कुछ शानदार मलयालम फिल्मों की लिस्ट, जिसे आप ओटीटी पर अपनी मां के साथ आसानी से देख सकते हैं.
मदर्स डे जल्दी ही आने वाला है और ज्यादातर लोग अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फिल्म देखना पसंद करते है. इसी बीच हम आपके लिए कुछ ऐसी ही मलयालम फिल्मों की लिस्ट लेकर आए है, जिसमें मां के प्यार, त्याग, संघर्ष और ममता को खूबसूरती से दिखाया गया है. अगर आप इस दिन के लिए कोई अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे है, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. तो आइए बिना देरी किए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं.
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Published at : 07 May 2026 09:43 PM (IST)
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