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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमामदर्स डे को बनाना है खास? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये दिल छू लेने वाली मलयालम फिल्में

मदर्स डे को बनाना है खास? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये दिल छू लेने वाली मलयालम फिल्में

Mother’s Day 2026: मदर्स डे पर कुछ खास फिल्मों की तलाश कर रहे है? तो ये खबर आपके लिए ही है. हम लेकर आए है कुछ शानदार मलयालम फिल्मों की लिस्ट, जिसे आप ओटीटी पर अपनी मां के साथ आसानी से देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 09:43 PM (IST)
Mother’s Day 2026: मदर्स डे पर कुछ खास फिल्मों की तलाश कर रहे है? तो ये खबर आपके लिए ही है. हम लेकर आए है कुछ शानदार मलयालम फिल्मों की लिस्ट, जिसे आप ओटीटी पर अपनी मां के साथ आसानी से देख सकते हैं.

मदर्स डे जल्दी ही आने वाला है और ज्यादातर लोग अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए फिल्म देखना पसंद करते है. इसी बीच हम आपके लिए कुछ ऐसी ही मलयालम फिल्मों की लिस्ट लेकर आए है, जिसमें मां के प्यार, त्याग, संघर्ष और ममता को खूबसूरती से दिखाया गया है. अगर आप इस दिन के लिए कोई अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे है, तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकती है. तो आइए बिना देरी किए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं.

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C/O Saira Banu (जियो हॉटस्टार) - ये फिल्म एक ऐसी मां की कहानी दिखाती है, जो अपने गोद लिए बेटे को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है. सायरा बानो एक पोस्टवुमन होती है, लेकिन जब उसके बेटे पर गलत आरोप लगते हैं, तो वो पूरी ताकत से सच साबित करने के लिए निकल पड़ती है. फिल्म मां के हौसले और बिना शर्त प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाती है.
C/O Saira Banu (जियो हॉटस्टार) - ये फिल्म एक ऐसी मां की कहानी दिखाती है, जो अपने गोद लिए बेटे को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है. सायरा बानो एक पोस्टवुमन होती है, लेकिन जब उसके बेटे पर गलत आरोप लगते हैं, तो वो पूरी ताकत से सच साबित करने के लिए निकल पड़ती है. फिल्म मां के हौसले और बिना शर्त प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाती है.
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Pachuvum Athbutha Vilakkum (अमेजन प्राइम वीडियो) - इसकी कहानी पाचू नाम के इंसान पर है, जो एक बुजुर्ग महिला को मुंबई ले जाने के लिए निकलता है. रास्ते में उनकी जिंदगी में कई मजेदार और भावुक मोड़ आते हैं. फिल्म दिखाती है कि मां जैसा प्यार सिर्फ रिश्तों से नहीं, दिल से जुड़ा होता है. हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ ये फिल्म इमोशनल एहसास भी कराती है.
Pachuvum Athbutha Vilakkum (अमेजन प्राइम वीडियो) - इसकी कहानी पाचू नाम के इंसान पर है, जो एक बुजुर्ग महिला को मुंबई ले जाने के लिए निकलता है. रास्ते में उनकी जिंदगी में कई मजेदार और भावुक मोड़ आते हैं. फिल्म दिखाती है कि मां जैसा प्यार सिर्फ रिश्तों से नहीं, दिल से जुड़ा होता है. हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ ये फिल्म इमोशनल एहसास भी कराती है.
Published at : 07 May 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Mother’s Day 2026 Malayalam Films On OTT

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