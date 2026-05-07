मदर्स डे को बनाना है खास? तो ओटीटी पर जरूर देखें ये दिल छू लेने वाली मलयालम फिल्में

C/O Saira Banu (जियो हॉटस्टार) - ये फिल्म एक ऐसी मां की कहानी दिखाती है, जो अपने गोद लिए बेटे को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है. सायरा बानो एक पोस्टवुमन होती है, लेकिन जब उसके बेटे पर गलत आरोप लगते हैं, तो वो पूरी ताकत से सच साबित करने के लिए निकल पड़ती है. फिल्म मां के हौसले और बिना शर्त प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाती है.