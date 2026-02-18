हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म निर्माता ने बताया कि ड्रैगन सिर्फ वर्किंग नाम. ऐसे में अब फिल्म के नाम को लेकर चर्चाएं बढ़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 08:23 PM (IST)
Preferred Sources

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की मच अवेटेड एक्शन फिल्म के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. फैंस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म अभी शूट हो रही है और इसे लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. अभी तक इसे ‘ड्रैगन’ नाम से जाना जा रहा है.

‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? क्या होगा फिल्म का नाम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जूनियर एनटीआर हाल ही में फिल्म की शूटिंग के लिए जॉर्डन रवाना हुए थे. ‘ड्रैगन’ नाम का खुलासा पहले इंटरमेशनल मंच पर एसएस राजामौली ने किया था. हालांकि, बाद में निर्माता नवीन येरनेनी ने बताया किया कि ‘ड्रैगन’ सिर्फ वर्किंग टाइटल है, कंफर्म नाम नहीं. अब सोशल मीडिया पर ‘ब्रूस ली’ नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में चल रही शूटिंग का बड़ा शेड्यूल अब पूरा कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि इस अहम हिस्से की शूटिंग सक्सेजफुली खत्म हो चुकी है. फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और अब बड़े शेड्यूल के पूरा होने से फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है.


‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

अनिल कपूर भी फिल्म में आएंगे नजर
अनिल कपूर फिल्म ‘ड्रैगन’ की स्टार कास्ट में शामिल हो गए हैं. अनिल कपूर की एंट्री से फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अनिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'एक आ गया… बाकी दो लाइन में हैं… ड्रैगन.' इसके साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि वह जूनियर एनटीआर के साथ एक और प्रोजेक्ट में भी नजर आएंगे.

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, जूनियर एनटीआर चाहते हैं कि फिल्म हर हाल में सफल हो. कहा जा रहा है कि उन्होंने निर्देशक से कहानी पर दोबारा काम करने को कहा है ताकि कंटेंट और बेहतर बनाया जा सके. सूत्रों का दावा है कि पहले से शूट किए गए कुछ हिस्सों को दोबारा फिल्माया भी जा सकता है.

फिल्म ‘ड्रैगन’ की शूटिंग इस साल की शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई थी, लेकिन काम प्लान के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अलग-अलग शेड्यूल के बीच लंबे ब्रेक आने की वजह से फिल्म की टाइमलाइन पर असर पड़ा है. फिल्म को लेकर फैंस में अब भी जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन देरी की खबरों ने इंतजार थोड़ा और बढ़ा दिया है.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Prashanth Neel N. T. Rama Rao Jr
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट
‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट
साउथ सिनेमा
10 करोड़ की फिल्म बनी सुपरहिट, मेकर्स को दिया 260% रिटर्न, अब OTT पर देखें
10 करोड़ की फिल्म बनी सुपरहिट, मेकर्स को दिया 260% रिटर्न, अब OTT पर देखें
साउथ सिनेमा
Theatre Release This Week: ‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में
साउथ सिनेमा
एआई के साथ फिर लौट रही है ‘कोचादियान’, 10 साल बाद बदले अंदाज में दिखे रजनीकांत
एआई के साथ फिर लौट रही है ‘कोचादियान’, 10 साल बाद बदले अंदाज में दिखे रजनीकांत
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
तेल और डिफेंस छोड़िए... अब रूस के साथ भारत की होगी बड़ी ट्रेड डील, देश के लिए खुलेगा एक और बड़ा मार्केट
मध्य प्रदेश
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
MP: कलेक्टर कार्यालय में दंडवत होकर युवक ने लगाई गुहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
बॉलीवुड
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद
क्रिकेट
Abhishek Sharma के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा
अभिषेक शर्मा के नाम 'शर्मनाक' रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ इतना बुरा
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget