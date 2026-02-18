‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की मच अवेटेड एक्शन फिल्म के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. फैंस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल फिल्म अभी शूट हो रही है और इसे लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. अभी तक इसे ‘ड्रैगन’ नाम से जाना जा रहा है.

‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? क्या होगा फिल्म का नाम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जूनियर एनटीआर हाल ही में फिल्म की शूटिंग के लिए जॉर्डन रवाना हुए थे. ‘ड्रैगन’ नाम का खुलासा पहले इंटरमेशनल मंच पर एसएस राजामौली ने किया था. हालांकि, बाद में निर्माता नवीन येरनेनी ने बताया किया कि ‘ड्रैगन’ सिर्फ वर्किंग टाइटल है, कंफर्म नाम नहीं. अब सोशल मीडिया पर ‘ब्रूस ली’ नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में चल रही शूटिंग का बड़ा शेड्यूल अब पूरा कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि इस अहम हिस्से की शूटिंग सक्सेजफुली खत्म हो चुकी है. फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और अब बड़े शेड्यूल के पूरा होने से फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है.





अनिल कपूर भी फिल्म में आएंगे नजर

अनिल कपूर फिल्म ‘ड्रैगन’ की स्टार कास्ट में शामिल हो गए हैं. अनिल कपूर की एंट्री से फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अनिल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'एक आ गया… बाकी दो लाइन में हैं… ड्रैगन.' इसके साथ ही उन्होंने इशारा दिया कि वह जूनियर एनटीआर के साथ एक और प्रोजेक्ट में भी नजर आएंगे.

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, जूनियर एनटीआर चाहते हैं कि फिल्म हर हाल में सफल हो. कहा जा रहा है कि उन्होंने निर्देशक से कहानी पर दोबारा काम करने को कहा है ताकि कंटेंट और बेहतर बनाया जा सके. सूत्रों का दावा है कि पहले से शूट किए गए कुछ हिस्सों को दोबारा फिल्माया भी जा सकता है.

फिल्म ‘ड्रैगन’ की शूटिंग इस साल की शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई थी, लेकिन काम प्लान के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, अलग-अलग शेड्यूल के बीच लंबे ब्रेक आने की वजह से फिल्म की टाइमलाइन पर असर पड़ा है. फिल्म को लेकर फैंस में अब भी जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन देरी की खबरों ने इंतजार थोड़ा और बढ़ा दिया है.