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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji BO Day 5: 'राजा शिवाजी' ने मंगलवार को भी की धमाकेदार कमाई, जानें- 50 करोड़ी बनने से कितनी है दूर?

Raja Shivaji BO Day 5: 'राजा शिवाजी' ने मंगलवार को भी की धमाकेदार कमाई, जानें- 50 करोड़ी बनने से कितनी है दूर?

Raja Shivaji BO Day 5: रितेश देशमुख स्टारर और निर्देशित 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के पांच दिनों में शानदार परफॉर्म किया है. ये फिल्म अब 50 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 May 2026 07:11 AM (IST)
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'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. इसकी ऐतिहासिक भव्यता और इमोशनल स्टोरीटेलिंग की वजह से दर्शकों में इसे लेकर काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है जिसके चलते ये वीकडेज में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. रितेश देशमुख की ये मास्टर पीस उनके लिए एक बेहद पर्सनल और इमोशल प्रोजेक्ट है और ये मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को नए सिरे से बयां करती है. वहीं देशमुख न सिर्फ फिल्म के निर्देशक हैं, बल्कि उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई है. चलिए यहां जानते हैं 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

'राजा शिवाजी' ने 5वें दिन कितनी की कमाई?
रितेश देशमुख की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी है. हालांकि दमदार ओपनिंग वीकेंड और पहले सोमवार को अच्छा परफॉर्म करने के बाद,  इस फिल्म की कमाई में मंगलवार को मंदी देखी गई.

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रिलीज के पहले दिन 'राजा शिवाजी' ने 11.35 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई 10.55 करोड़, तीसरे दिन 12 करोड़ और चौथे दिन 5.60 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 4.90 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की 5 दिनों की कुल कमाई अब 44.40 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं इसका टोटल ग्रॉस कलेक्शन अब 52.68 करोड़ रुपये हो गई है.

'राजा शिवाजी' अब बनेगी 50 करोड़ी
'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चार दिनो में 44 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. अब ये 50 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है. इस उपलब्धि को छूने के लिए इस फिल्म को बस 6 करोड़ और कमाने की और जरूरत है. उम्मीद है कि ये फिल्म एक या दो दिन में ये आंकड़ा पार कर लेगी और 50 करोड़ी बन जाएगी.

क्या 'राजा शिवाजी' इतिहास रच पाएंगे?
50 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार हो जाएगा, लेकिन इसका मेन टारगेट 100 करोड़ के नेट कलेक्शन का आंकड़ा पार करना है. अब तक भारत में किसी भी मराठी फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया है. अब राजा शिवाजी के पास यह उपलब्धि हासिल करने का मौका है और दर्शकों का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव है, आने वाले हफ्तों में कोई बड़ी फिल्म रिलीज न होने के कारण, फिल्म के पास महाराष्ट्र भर के सिनेमाघरों में धूम मचाने और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को 100 करोड़ का नेट कलेक्शन करने वाली पहली फिल्म का सपना पूरा करने का गोल्डन मौका है.

'राजा शिवाजी' के बारे में
जियो स्टूडियोज द्वारा प्रेजेंट, मुंबई फिल्म कंपनी के प्रोडक्शन राजा शिवाजी को ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख ने प्रोड्यूस किया है, और रितेश देशमुख ने निर्देशित, लिखित और प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 1 मई को मराठी और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

 

Published at : 06 May 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Riteish Deshmukh Raja Shivaji BOX OFFICE COLLECTION
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